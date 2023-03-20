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社會 社會焦點 保障人權

不用再躲了！移民署這制度解救印尼小夫妻...安心返國待產

▲印尼籍學生移工在台相戀懷孕潛逃，移民署自行到案方案讓他們找到回家的路。（圖／記者張君豪翻攝）

▲印尼籍學生移工在台相戀懷孕潛逃，移民署自行到案方案讓他們找到回家的路。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

移民署日前推動「擴大逾期居留外來人口自行到案專案」該署北區事務大隊台北市專勤隊及台北市服務站近日受理一對逾期居留的印尼夫婦自行到案，經移民署調查得知印尼女看護安娜目前懷有5月身孕，身分為失聯移工，安迪則是來台就讀大學，目前為照顧懷孕妻休學，夫妻倆得知移民署推動「擴大自行到案專案」可免收容、低罰鍰、不管制優惠措施，兩人鼓起勇氣主動出面辦申請返國，希望可以及時返國生產。

▲印尼籍學生移工在台相戀懷孕潛逃，移民署自行到案方案讓他們找到回家的路。（圖／記者張君豪翻攝）

安迪向移民署人員表示：兩人在一次聚會相識，當時安迪是大學生，安娜來台擔任外籍看護，兩人相戀後在台結婚，後來安娜懷孕，安迪為照顧老婆無法兼顧課業，主動休學照顧妻子，但新冠肺炎疫情打亂了兩人返國計畫，導致後後來兩人在台逾期居留，兩人不知如何處理只好四處躲藏，所幸移民署推動自行到案專案才讓兩夫妻解套，讓他們無後顧之憂出面投案盡速返國。

移民署指出：安娜目前懷孕5月，兩人都是穆斯林，他們希望可以在該國伊斯蘭教齋戒月前，返回印尼故土和家人一起齋戒，預計在開齋節後迎接新生命的誕生。

兩人非常感謝移民署推行該專案，讓兩人得快速回國，夫妻雙方到案後牽手走出台北市服務站，相約去台北車站採買伴手禮要帶回印尼送給親友。移民署指出：北市專勤隊特別在台北市服務站設置「一站式自行到案受理櫃檯」，即日起至6月30日「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」期間採取免收容、低罰鍰、不管制等措施。

移民署北市專勤隊呼籲民眾若認識在台逾期居留移工，可鼓勵當事人把握機會盡速出面到案，歡迎民眾撥打免付費多國語諮詢專線0800-024-881詢問相關訊息。

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