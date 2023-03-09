鼓勵逾期安心返鄉　屏東移民署前進東港宣導擴大自行到案專案

▲屏東移民署前進東港宣導擴大自行到案專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為協助因疫情而滯留在臺灣的逾期外來人口儘速返國，移民署自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵外來人口主動投案；該署南區事務大隊屏東縣服務站特別利用行動服務列車，結合屏東縣政府警察局東港分局、行政院農業委員會漁業署，前往海口人協會、東港戶政事務所、東港碼頭與漁工聚集的東港魚市場及東南亞餐廳等地加強宣導，讓偏鄉漁工也能獲得詳細完整的資訊。

在東港開設印尼食堂的陳先生是新二代，在臺灣生活超過30年，得知移民署要到東港宣導，特地召集30多名常到店內用餐的漁工朋友到場，他說，因為他會印尼語及中文，所以印尼移(漁)工有問題時常會請他幫忙，日前得知移民署正推動擴大自行到案專案，對於專案期間自行到案者「從寬論處」，採取免收容、繳最低逾期罰鍰新臺幣2000元，且不管制禁止入國期間等措施，對想回家卻無力繳納裁罰費用的失聯漁工來說是好消息，很開心能為宣導出一份力，共同幫助同鄉。

印尼海員同鄉聯誼會FOSPI的主席ACHMAD MUDZAKIR也趕來參加；，他表示，外籍漁工大部分的時間都在海上生活，工作辛苦且枯燥，往往因為薪資或雇主等問題選擇失聯，有些同鄉逃逸後立刻後悔，但又擔心無法再次來臺，所以遲遲不敢出面自行到案，希望這次專案能協助同胞安心返鄉。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，為了避免逾期外來人口接獲錯誤訊息，並協助偏鄉移(漁)工獲得完整資訊，規劃了這次宣導行程，向停泊在碼頭漁船上的漁工逐一宣導，讓有疑問的漁工朋友能立即獲得解答；另也深入在地東南亞商店，貼近漁工生活，同時擴大宣導效益。武淑賢也呼籲新住民及移(漁)工朋友，如有認識在臺逾期停(居)留的同鄉，請鼓勵他們在專案期間內，儘速出面自行到案，若擔心因語言差異而造成溝通不良，有免付費諮詢專線0800-024-881，提供多國語言服務。