登記參選彰化2選區立委初選！對決邱建富　黃秀芳：全力以赴

▲立委黃秀芳在黨團三長陪同下搶頭香登記初選。（圖／議員賴清美提供）

唐詠絮／彰化報導

民進黨2024立委初選昨日起跑，彰化第二選區(彰化市、花壇、芬園)現任立委黃秀芳與前黨部主委邱建富角逐初選，成為最受矚目焦點，黃秀芳今天上午9點在黨團議會三長的陪同下，搶頭香登記領表，她強調，面對黨內的挑戰者，必定全力以赴，成為2024年立委選舉，彰化第二選區的最強戰力。

黃秀芳表示，過去擔任三屆的彰化縣議員、兩屆的彰化縣第二選區立法委員，都是依循黨內公平競爭的機制下獲得提名，服務彰化將近一半的人生，一刻不曾怠慢，未來服務彰化的心也不會停下。

黃秀芳指出，作為中央層級的民意代表，不僅時刻兢兢業業地向中央爭取彰化的地方發展、交通基礎建設、觀光加值，也努力從基層的角度與中央部會討論全民的長照制度、社會安全、兒少福利維護等議題的立法推動，不論是地方建設或是法規訂定，都是為了照顧基層民眾，建構台灣這塊土地更加宜居。

而邱建富曾擔任彰化縣議會第15、16屆議員，以及彰化市第16、17屆市長，民主進步黨彰化縣黨部主任委員，基層實力雄厚，這次在鄉親及黨員的勸進下，決定披掛戰袍參選立委，有信心贏得選戰，將於24日前往黨部登記，與黃秀芳在初選中一決高下。