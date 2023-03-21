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嘉檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議　共推毒品戒癮多元處遇

▲▼ 嘉檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署依臺灣高等檢察署111年12月16日頒定之「地方檢察署辦理毒品案件緩起訴處分暨戒癮治療作業指引」，成立毒品再犯防制聯繫平台，由檢察長擔任召集人，20日在嘉義地檢署3樓會議室召開第1次會議，邀集毒品緩起訴案件執行機關與合作之民間機構，研商強化毒品案件緩起訴處分暨戒癮治療業務之推動，並首次延攬民間機構加入參與毒品緩起訴處分內容執行，藉由各網絡單位相互聯繫，讓戒癮處遇方式更趨多元，期增進戒癮治療完成率並降低施用毒品人口再犯或再被通報、延緩復發，以及增進社會復歸之目標。

▲▼ 嘉檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

會議邀請嘉義縣市毒防中心、衛生福利部嘉義醫院、朴子醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、灣橋分院、更生保護會嘉義分會、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心、朴子就業中心等單位及社團法人中華民國白玫瑰社會關懷協會及社團法人正念關懷協會等民間團體出席；會議中除由本署說明行政院於111年8月9日核定之「施用毒品者再犯防止推進計畫」及臺灣高等檢察署頒定之「地方檢察署辦理毒品案件緩起訴處分暨戒癮治療作業指引」，並就各網絡單位執行緩起訴被告毒品戒癮治療及多元處遇執行業務之窒礙難行處相互討論因應作為並與各網絡單位達成共識。

▲▼ 嘉檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，對於毒品施用者的刑事政策，從傳統以監禁為主，轉向以協助毒品施用者降低再犯、再度融入社會為目標，本署透過施用毒品者之緩起訴處分進行戒癮治療，希望建立家庭支持服務、深化毒品者就業服務及建立復歸轉銜機制等措施，透過各網絡單位齊心合作及協助，支持毒品施用者回復社會生活。經由落實防毒、拒毒、緝毒、戒毒及綜合規劃五大策略，強化各處遇階段間之轉銜與整合，協助毒品施用者逐步減少再犯率、延遲復發率及增加社會復歸支持力量，達到強化毒品防制工作並期待抑制毒品再犯之政策目標。

▲▼ 嘉檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

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