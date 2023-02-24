嘉義縣市攜手檢調跨域合作　打擊妨害綠能產業犯罪

▲大嘉義地區嘉義縣市與檢調跨域合作，加強偵辦「綠能蟑螂」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣地檢署、嘉義縣政府及嘉義市政府24日跨域合作，舉辦「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台會議」，邀請嘉縣府、嘉市府及台灣電力公司針對綠能產業現況發表專題報告，並透過與檢調單位合作，遏阻不法人士對綠能產業廠商施壓或進行犯罪行為。

啟動儀式由嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳淑慧、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部廉政署署長莊榮松、臺灣嘉義地方檢察署檢察長張曉雯、法務部政風小組參事林嚞慧、台電公司嘉義區營業處處長許墩貴主持。聯繫平台啟用後，一旦發現公務員、民意代表或黑道份子勒索廠商，將立刻進行不法行為通報，有效縮短處理時間。

嘉義地檢署張曉雯檢察長表示，政府為擴大再生能源推廣，現正積極推動各項自然能源發電，嘉義的地理環境是非常適合發展太陽光電的場域，為使國家能源政策順利推動，保護合法廠商權益，嘉義地檢署已在110年邀集各單位成立連繫平台，由於近期發現嘉義地區在發展太陽光電同時，伴隨以廢棄物填土的環保犯罪問題，今日更擴大邀請查緝環保犯罪的環保署南區環境督察大隊加入平台成員，希望結合地方政府、警、調、廉、海巡、環保、台電、台糖、中油等相關單位，共同執行打擊妨害綠能產業發展犯罪。

翁章梁說，綠能產業發展是國家重大政策，為了在2025年完成20GW的目標，有許多廠商投入發展。因全球多個品牌簽署RE100，公開承諾「在2050 年前達成100% 使用再生能源」，使綠能產業不只是能源轉型，更牽涉到維持全球秩序。在龐大產業背後已有不少人虎視眈眈，想要從中不法獲利，為此地方政府與檢警調單位合作，希望能阻止犯罪行為發生，讓綠能產業順利發展。

廉政署長莊榮松表示，嘉義地區是發展綠能產業的重要區域，為了讓綠能產業可以安心、安全的永續發展，政府與檢調單位需要合作，成為廠商們的堅強後盾，排除發展過程間遇到的障礙。

嘉義縣綠能產業的三大推動方向為「綠能屋頂全民參與計畫」、「產業園區擴大設置太陽光電」、「畜農漁電共生」。綠能屋頂全民參與計畫擴大屋頂型設置量、發展農漁電共生，促進產業升級，將114年1.2GW備案容量目標量調整至1.5GW。因應未來綠電需求遞增、全球再生能源倡議的RE100，嘉縣府將積極輔導綠能發展，強化綠能與在地產業連結，帶動綠能自給自足的能源轉型。

政風處長郭建毅指出，聯繫平台啟動後，將邀請嘉義縣綠能產業廠商參與「企業誠信論壇」，辦理「圖利與便民」講座，透過系列活動使行政過程更透明，綠電廠商與公部門交流時，可諮詢合法處理方式，不需擔心機關承辦案件時產生圖利問題。