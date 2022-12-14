嘉義檢警聯席會議　共同展現維護治安決心

▲嘉義地區111年度檢警聯席會議 全心全力反賄查賄，善用國民法官新制檢核表 以被害人權益保障為核心 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署於民國111年12月12日在嘉義市政府警察局5樓禮堂，召開「111年度檢警聯席會議」，邀請轄區法院、警、調、政風機關、嘉義林管處、電力公司等與會，由嘉義地檢署張曉雯檢察長主持，臺灣高等檢察署臺南檢察分署（下稱臺南高分檢署）檢察長朱家崎、臺灣嘉義地方法院庭長吳育霖均到場指導，嘉義縣政府秘書長羅木興、嘉義市政府秘書長陳永豐、嘉義縣警察局（下稱嘉縣警局）局長陳明君、嘉義市政府警察局（下稱嘉市警局）局長王文澤、嘉義縣調查站主任劉永金、嘉義市調查站主任吳榮修、嘉義林管處處長張岱、嘉義縣消防局局長呂清海、臺灣電力公司嘉義營運處副處長翁瑞延等機關正、副首長及相關承辦人員均出席與會；嘉義地檢署主任檢察官、檢察官亦參加會議，共同展現維護嘉義地區治安之決心。

會中除由嘉縣警局刑事警察大隊大隊長徐宏杰、嘉市警局刑事警察大隊大隊長李奇勳報告111年度各項治安狀況、偵防成效、策進作為，及本署主任檢察官江金星報告本署偵辦案件概況、反賄選與查察賄選、疫後酌採遠距視訊之內勤解送方式、偵查不公開作業辦法與國民法官法新制實施前之準備等重點工作外，更由本署主任檢察官黃銘瑩就犯罪被害人權益保障法增修草案及修復式司法流程等進行重點簡介。與會各單位亦透過充分討論研商、交換意見，使各項打擊犯罪技巧更臻純熟精練與周全，結合多方力量，凝聚檢、警、調、廉、政風等機關及轄區行政部門之力量，發揮團隊精神打擊不法，展現淨化並維護社會治安之向心力及積極工作態度。

臺南高分檢署朱家崎檢察長致詞時指出，嘉義地區今年度辦理之查察賄選、查緝毒品、肅貪及反暴力等犯罪偵辦績效非常亮眼，這是所有單位共同努力的成果，希望大家持續加強，維持良好的治安，就是幸福城市的品質保證。緝毒案件偵查中，發現少年涉毒案件，有溯源查緝之必要，務必透過院、檢、警、教、衛的合作平台，深化交流，致力溝通查緝校園販毒之困境及偵查要件，避免校園毒品成為查緝販毒案件之破口；查緝毒品是長期持續而全面的工作，檢方建立的毒品資料庫及販毒交易模式，及警政通報列管之旅宿業，都需要檢警、友軍互相分享、資源互通，務求向上溯源、期能斷根。國民法官法新制的施行，亦有賴檢警各單位加強細緻偵查，電腦繪圖、拍攝不同角度之現場照片加強取證，犯罪現場、被害人立體化及被告量刑資料檢核表的確實執行，有助於建立良善之調查方向、偵查作為；而偵查檢察官與公訴檢察官係一軸之兩翼，務必維持良好交接關係，使偵查密度及準備更加完備，公訴亦需提升說服職業、國民法官之能力，各單位面對此種刑事訴訟制度的轉變，應提早因應，做足準備，多加舉辦各項訓練及演練，熟悉新制之操作。



檢察長張曉雯指示，一、 嚴守偵查不公開原則：查察賄選案件之新聞處理，均由地檢署統一發言，而一般刑事指揮案件之新聞發布，則請填寫「嘉義地檢署對偵查輔助機關新聞發布意見」審核表，透過地檢署承辦檢察官，依序層報主任檢察官、檢察長核准後發布。尤其，明（112）年1月1日起，故意犯罪因而發生死亡結果之案件，將採國民法官新制，任何對外傳達錯誤的訊息，均可能導致國民法官誤判的結果，影響當事人之權益，為保障偵查對象隱私及避免影響案件偵辦，所有單位人員均應嚴格遵守規範。



二、 維護投票安全及秩序：111年12月18日即將舉辦嘉義市市長投票，同年月25日則有嘉義縣、市議會正副議長、各鄉鎮市民代表會正副主席等選舉，檢警仍應持續蒐證，對於賄選、選舉賭盤等影響選舉公平性犯罪，必定速查嚴辦。期許各單位均能共同合作，維護公平、公正、透明的投票環境。

三、 積極打詐，強化阻詐：嘉縣警局報告提到詐欺案件之件數減少，表示打詐、阻詐有達到成效；嘉市警局查獲營業場所涉毒案件，亦請同時研究該營業場所是否有進行行政裁罰，甚至勒令停業之必要。打詐、防詐業務，係政府施政安定民心之重要工作，每年民眾被詐騙之金額，非常龐大，有賴於大家共同努力，對於集團性、組織性之犯罪，無論係高薪詐送國外之人口販運，或者國內進行控制、囚禁、虐待之案件，已經發生數起，請大家共同努力，加強查緝。

四、 落實施用毒品者之貫穿式保護措施轉介服務：臺灣高等檢察署對於違反毒品危害防制條例之施用毒品者，訂定「毒品施用者再犯防止推進計畫」，請各警局務必提醒同仁詳加落實，相關之案件平日均會統計執行件數，定期加以檢討改進。

五、 有關維護國土保育案件：嘉義林管處對於森林法珍貴林木、山坡地之保護，已很用心，而環保署、南區事務大隊針對廢棄物、營建廢棄土方任意棄置之查察，均與民眾之生活習習相關，感謝各單位針對國土之保育，自然環境之維護，與地檢署共同努力，致力查緝，打擊不法。

六、 關於妨礙綠能產業之不法犯罪案件：本署將在明年春節過後，召開打擊綠能產業發展之不法犯罪聯繫會議，需知綠能產業是國家扶持、推動乾淨能源之重要政策，影響到國家名聲、高科技產業能否順利發展，請各相關單位共同參與。

七、 國民法官法制度：對於檢警是一個非常大的挑戰，未來無論對於證據的蒐集、整理，都顯得非常重要，如何讓素人法官體會到我們證據蒐集之嚴謹、完備，讓被告知道所犯罪行的嚴重性，透國民眾多元意見之參與審判，使被告獲得應得的刑罰，都是將來檢警需要共同面對之課題，也是應盡的工作。

八、 犯罪被害人保護法將修正為「犯罪被害人權益保障法」：以被害人權益保障為核心，提升、擴充為強調人權、尊嚴與同理，建構「家庭為中心」服務模式、重傷被害人照顧更全面、加強穩私名譽之保障、完善法律訴訟協助，有關犯罪被害人保護命令之核發，調整犯罪被害補償金之整體制度等節，都有在立法通過實施前，先行瞭解，做好準備工作之必要。

張曉雯也表示，今年本署與各單位戮力合作克服障礙，取得查察賄選之亮眼績效，本署亦將統合檢警調廉及各界力量，以團隊辦案的方式，持續落實查察賄選、肅貪防貪、查緝毒品、打擊詐欺集團、查緝森林盜伐、破壞國土環境及有效查緝妨害綠能產業犯罪等，期能遏止賄選、暴力等不法犯行，共同創造嘉義縣、市的幸福城市。

