逆子毆死89歲母「打頭才不會被發現」　她曾求救：快被打死

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義縣布袋鎮46歲張姓男子有多項前科，今年10月間因與鄰居發生傷害糾紛，竟想帶著高齡89歲的母親一起跳海，在那之後更是頻頻對母親拳打腳踢，甚至毆打頭部，只因為打頭比較不會被長照人員發現傷勢，最後導致母親身亡。嘉義地檢署昨日（26日）偵結，並依殺害直系血親尊親屬罪嫌將他起訴。

▲張婦被發現時，已經陳屍在樓梯間。（圖／記者翁伊森翻攝，下同。）

回顧整起案件，嘉義布袋派出所11月11日接獲民眾報案，指稱家中有人腳受傷需要救護車，警方受理後轉報嘉義縣消防局派遣救護車前往現場，但當救護人員在凌晨3點多進入屋內查看時，張姓老婦已經呈現屍僵，趴臥在樓梯間明顯死亡。

檢警表示，張婦被發現時，身體呈頭上腳下姿勢，頭部還卡在樓梯間的欄杆，右腳有明顯撕裂傷，臉部、軀幹及四肢也有多處瘀血及擦挫傷，疑似遭到長時間毆打。而涉嫌動手的人是張婦的兒子，他被逮捕後辯稱，母親是跌倒致死，當時自己有喝酒，已經忘記發生什麼事了。

▲張男聲稱母親是跌倒致死，但檢警研判應為他殺。

檢警進一步調查發現，原來張男在今年10月間與鄰居發生糾紛，被依傷害罪嫌起訴，當時他曾表示，如果沒有辦法和解，他沒錢賠也不想被關，所以想帶著母親一起跳海，而且自從那時起，他就經常對母親拳打腳踢，甚至會毆打頭部，只因為打頭的話，長照人員比較不會發現傷勢。

而報案人洪姓女子與張男是朋友關係，她曾目睹張男施暴，當下都會趕緊制止，11月8日、9日間張婦又被兒子毆打，並向她求救「快來救我，快被兒子打死了」；接著，11月11日凌晨她接到張男打來的電話，對方聲稱張婦「都不動了」，她警覺有異，立刻前往現場，無奈張婦已經沒有生命跡象，因此趕忙報案。

檢警會同法醫相驗，發現張婦有多根肋骨骨折，身上有大面積挫傷，研判應該是生前遭到外力毆打致死。檢方在本月26日偵查終結，並依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴張男。

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