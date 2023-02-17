嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

▲▼ 嘉檢暨嘉義榮譽觀護人協進會共同辦理 112 年績優榮譽觀護人表揚暨授證典禮。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署與嘉義榮譽觀護人協進會(下稱協進會)16日代表法務部，辦理表揚資深30年榮譽觀護人、111年度績優榮譽觀護人及第21屆理事長授證典禮。法務部視察房麗雲、科長孫惠琪、嘉義市副市長陳淑慧、嘉義縣社會局局長張翠瑤、嘉義大學校長林翰謙、嘉義地檢署檢察長張曉雯及全體主任檢察官、觀護人、榮譽觀護人與各地榮譽觀護人協進會代表等約250人共同出席，場面熱鬧隆重。

此次典禮除針對服務30年以上之9名資深榮譽觀護人以及分獲法務部、臺灣高等檢察署以及嘉義地檢署獎項之111年度績優榮譽觀護人共27名進行表揚外；同時舉行協進會第20屆理事長黃國明及第21屆理事長陳政見交接。

黃國明理事長現為嘉義縣大埔北極殿主任委員，前曾擔任嘉義縣大埔鄉鄉長，擔任理事長期間不僅積極推廣嘉義縣大埔鄉在地文化，同時為協進會引進許多外在資源，以供個案運用；陳政見理事長現為嘉義大學特殊教育學系暨研究所教授，專長於判斷行為問題與情緒障礙，以及行為改變技術，有助於提昇輔導個案的技巧，因此其接任理事長後必能使協進會的榮譽觀護人在執行輔導業務發揮更大效能。

獲法務部獎之績優榮譽觀護人鄭麗華老師，本身為小兒麻痺患者，但不畏身體的不適，不僅每周到本署值班，更於111年輔導受囑託執行案件共15案，其長期無私奉獻，致力於司法保護業務，經由嘉義地檢署推薦獲法務部獎項，可說實至名歸。

有鑑於現今多元的家庭結構，導致家庭系統動態差異大，而家庭教養之缺失，也是犯罪主要根源之一，為有效強化榮譽觀護人執行輔導個案之專業知能，同時辦理家庭態樣與關係互動成長訓練。特別邀請呂佩瑛社工師透過分析家庭的危險三角關係，以及如何在緊張的關係中進行分化、壓力感受與維持身心健康等，讓榮譽觀護人以實際案例進行分析及學習處理，增進處遇多樣及深入性。

張曉雯表示，社會安全網需要全民協力共同建構，透過協進會榮譽觀護人協助輔導受保護管束人，使該等個案能夠積極遷善改過，順利復歸社會、減少犯罪，有助於維護社會治安，對於榮譽觀護人願意投入時間、奉獻心力，加入觀護輔導行列，更是表達深深的感謝，也期許有更多新血一起加入社會安全網的行列。

活動中也特別由洪麗雲榮譽觀護人帶領土風舞團、賴炳龍榮譽觀護人帶領太鼓團隊，一同為所有來賓展現嘉義榮譽觀護人不同的才能與樣貌，為今天的活動畫下完美句點。