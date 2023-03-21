人生必學5大理財規劃：投資找對策略、退休規劃越早執行越好

文／Workworks職場人

職場人們平時有投資理財規劃預算嗎？有別於以往談飆股、退休前投資規劃分享，本篇將分享《全方位理財的第一堂課：你一生必學的五大財務規劃》書籍，帶著大家從「保險、稅務、投資、退休、遺產」五大整體財務規劃出發，快跟著編輯的分享一同探討！

五大財務規劃

1.保險規劃

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買對保險，跟做對投資決策一樣重要！職場人們平時有保險規劃的習慣嗎？保險規劃的第一步為「了解保險結構」，作者在書中建議大家買保險掌握雙十法則：「預算不超過年收入的10%、保額約年薪的10倍」，也就是用最少的預算處理「早逝、失能（重殘）、重病、老年」常見四大問題。

「壽險」購買上鎖定2、30年保費不漲的定期保險更好，「意外險、殘廢險、殘扶險」方面的預算可寬一點，重點是要買夠，「醫療險」方面預算的寬緊度可以略為比壽險放鬆一點，職場人們購買七大類的醫療險可依自身的需求排定優先順序，一般而言會採取二擇一型，優於重大疾病險再優於癌症險。

2.稅務規劃

稅務規劃最基本的只要弄清楚「你是誰、你從哪裡來、往哪裡去」這三大法則，「你是誰」決定了你是外國人或是本地居民的稅率、「你從哪裡來」包含你的人及收入來源，這決定了課稅的項目和稅率的高低、「往哪裡去」則代表著不同項目的收益所產生的稅率也不一樣，比如投資公債、股票、房地產、基金，後面收易產生的稅率都不一樣。

時下也有不少職場人選擇成立投資公司，除了可以延稅、分配盈餘的時間點，也能開支可列報營業費用，簡單來說如果投資策略著重於「交易」，收入來自於資本所得的，應該使用個人名義開戶、充分利用台灣資本利得免稅的特性；反之如果投資策略著重於「股利收益」，而且有其他需求，那麼成立投資公司有其優點存在！

3.投資規劃

為了更靠近投資規劃和管理，職場人們務必掌握「未來的目標、有多久的時程、可承受多大的波動和損失、何種投資策略可完成目標又讓風險適度、了解主動投資及被動投資的優缺點及限制、了解投資心理學」六大要件。

首先職場人們務必確認好自己的目標，畢竟不同的目標有不同的投資策略，下一步則列出投資時程，進而推估需要的投資報酬，在投資尋求成長過程中，職場人們的帳戶可承受多大的波動及損失呢？職場人在投資規劃過程中，務必找到適合自己的投資哲學和策略！

4.退休規劃

職場人們可以思考眼前的資源，夠不夠給予你過一個寬裕的退休生活？如果夠的話，職場人們接下來的投資可能要降低投資報酬、穩健中求成長，如果資金不足的話就必須找出問題所在，或許是保險規劃消耗過多資金、稅務規劃漏掉該合法的省稅、投資規劃找了錯誤的投資工具！

作者於書籍中建議退休規劃可採取「72法則」：72／投報率 = 翻倍的年限，假設定存為1%，那麼銀行的定存約72年才能翻倍、美國10年期3%利率的公債，約24年後翻倍，退休規劃早做比晚做好，而且好很多！就算剛開始資源不足也沒關係，最起碼你知道距離目標還有多遠，要用多快的速度達標。

5.遺產規劃

遺產規劃不像其他規劃，它少有補課的機會，許多成功的企業家或成功人士，在事業或專業領域上創出一番成就，卻在人生最後一個規劃過不了關，「遺產規劃」不是找個律師填寫表格就好，職場人們務必依照自身的遺產稅、便利性、隱私需求、快速分配遺產等需求，可選擇遺產規劃中常見的「遺囑、產權形式、人壽保險、贈與、生前信託」五種工具。

好的財務計畫並不是單一的規劃，而是結合「保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休規劃、遺產規劃」五大目標共同完成，新的一年祝福職場人們能徹底執行全方位理財目標！

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