投資穩賺不賠！男衝超商付225萬　囂張車手「背點鈔機」收款被逮

▲▼員警埋伏在超商內守株待兔，順利將詐騙車手當場逮捕。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局16日晚間破獲一起詐騙案件，歹徒以投資股票、虛擬貨幣穩賺不賠等名義，誆騙被害人面交新面幣225萬元，警方獲報成立專案小組前往埋伏守候，逮捕一名充當車手年約20歲林姓男子，離譜的是，20歲的車手竟背著一部點鈔機現身收款，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

警方表示，一名住在吉安鄉年約60歲的男子，因誤信網路投資不實廣告，先加入了LINE股市分析群組，接著依照詐騙集團指示下載假投資理財app，3月16日晚間，歹徒指示男子準備新台幣225萬元，相約在吉安鄉一間超商面交購買虛擬貨幣，男子當時越想越怪，於是決定打電話報警。

▲被逮車手年被依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

吉安警方獲報成立專案小組，前往超商守株待兔，16日晚間7時40分，一名年輕男子依約現身走進超商內，員警見機不可失立即上前表明身分，逮捕該名林姓男子，並在男子背包內查扣點鈔機一台，林男當時表示只是來洽談虛擬貨幣買賣，對於假投資一事完全不知，由於涉案事證明確，警方將男子上銬帶回，依法究辦。

吉安警分局呼籲，近年來詐騙集團不斷投出變化球，利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，即為假投資真詐財的警訊，小心求證仍為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。