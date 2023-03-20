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大雙拼格局彈性規劃　打造享受人生下半場的「優雅樂齡宅」　

文／時尚家居     

面對即將到來的退休生活，主人渴盼的是放下奔波忙碌，通過新居潔淨素雅風格與完整收納計畫，隨時享受生活中的明亮與靜謐。加上有大格局尺度的雙拼整合需求，交付給在地成立超過二十年，裝修經驗豐富的系統家具品牌後，成功將兩戶合併後的機能達到完美平衡，也預留未來若需變更施工的彈性空間。

（圖／三商美福）

雙拼動線靈活規劃 各具獨立生活機能

最初購置雙拼格局，即是為了能將公私領域完美區分，將需要清淨的禮佛場域與開放式餐廚有所區隔外，也擴增孝親房與賦予充足的收納展示空間，及預留未來場域若需變動的彈性配置，讓樂齡退休宅的規劃完全吻合所想所願，能好好享受人生下半場的悠然自得！

（圖／三商美福）

（圖／三商美福）

設計師於提案時即以720°VR模擬實境，讓屋主能率先全方位瀏覽全室空間畫面。以公領域為起點，玄關走廊作為雙拼格局的分野，將客廳佛堂與主餐廚區分別成為室內重心樞紐；客廳以純白系統電視櫃牆、細緻珪藻土批面，鋪陳出一室敞亮闊達兼具質感的呈現，加入屋主親自挑選的質樸柚木家具，將風格結合得恰到好處。鄰近走廊端，特設一道頂天立地金色藝術漆端景牆，歸屬為屋主重視的靜心禮佛專區，簡約線條鋪陳下，在整體視覺與動線上全然融合；餐桌旁更發揮巧思設置以高爾夫球混搭的創意隔屏，為純淨氛圍注入剛剛好的繽紛色彩。

（圖／三商美福）

打開空間阻隔 引領光線開闊入室

通過玄關後穿過走廊進入開放式餐廚區，在考量採光與動線，設計師將圍繞四周的房間實牆改以中島吧台取代料理區的隔間，全面打開室內的透亮感；原隔間牆改採優雅弧線造型的玻璃門窗，孝親房與客房也能將活動推拉門作為隔屏，擴充空間尺度之餘又能保有彼此隱私。廚房的規劃更是本區重點，迷人喀什米爾色調，造型優雅並結合獨立中島與一字型櫥櫃，在弧線天花與圓形餐桌的映襯下，形塑出舒適自在又高雅的用餐氛圍，高明的混搭手法，讓全室各有特色卻不失串連，保有其平衡美好模樣。

（圖／三商美福）

預留彈性變更配置 系統規劃完美打理

綜觀雙拼格局，會發覺設計師為屋主巧妙預留變更彈性，以一道走廊串接空間，亦可回歸為獨立雙戶各自保有生活機能，靈活地將系統傢俱全面活用，因應每個場域的需求量身訂製各式造型櫥櫃，選搭極具特色的門板不僅能統一延伸視覺，並將各區色彩完美調和出層次有序的空間之美。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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