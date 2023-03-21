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「ATM插卡」直接領6000元！比郵局早7天　免登記懶人包看這

▲▼中華郵政ATM,郵局。（圖／記者李姿慧攝）

▲全民領取6000元也分流，ATM、郵局2種管道免登記。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

行政院決定將去年全國稅收超徵的款項「全民普發6000元」，財政部20日公布規劃5種管道提領，包括登記入帳、ATM領現、直接入帳、造冊發放、郵局領現，其中線上登記時間為22日早上8點起開始，前5日採身分證或居留證「尾數」分流；若選擇ATM或郵局領現，就不需要上網登記。財政部指出，ATM領現啟動時間將比郵局領現早7天，日期將由行政院公布。

財政部與數位發展部20日舉辦記者會，宣布全民共享普發普發現金6000元的官網「6000.gov.tw」以及客服專線1988正式上線。

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▲▼全民普發6000元，ATM、郵局。（圖／數位部）

立法院正在協商「疫後強化經濟特別預算案」，朝野都同意在24日表決並完成三讀程序，如果24日表決通過，將在25日下午送總統府，預計最快在預算三讀公布生效後5個工作日可以開始領取。

不過因發放對象為全國民眾，考量人數眾多，除了規劃5種領取方式外，開放領取時間上也規劃分流機制，3／20至3／25先開始特定偏鄉造冊，接著3／22開放網路登記，經總統公布生效後，再陸續開放ATM領現、郵局領現，ATM領取時間為公布生效後第14天起至10／31止，郵局領取時間則為公布生效後第21天起至10／31止。

●ATM領現：

1. 領取時間：
自特別預算經總統公布生效後第14天起。

2. 領取限制：
限本人領取，
未滿13歲者可由父母／監護人其中1人代領

3. 需準備證件：
提款卡（本人／代領人）、
身分證字號或居留證號（本人／代領人）
發放對象健保卡卡號

4. 提領地點：
指定金融機構（含郵局）實體 ATM 機臺領取。

▲▼6000元領取期限擬至10月底 ATM領現比郵局早7天開跑。（圖／記者許力方攝）

※ATM 機臺會張貼下列服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。主要顏色為暗橘色的長方形貼紙，有著醒目的「6」字樣圖示，標示「本機提供領現」、「全民共享普發現金」及「行政院」等字樣，並註明普發現金期間。
※跨行提領民眾免收手續費。

5. 提領流程：
將本人／代領人提款卡插入ATM機臺後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6000元。

▲▼全民普發6000元，ATM、郵局。（圖／財政部）

●郵局領現：

1. 開放領取時間：
自特別預算經總統公布生效後第21天起。

2. 郵局營業時間及據點，請點我查詢
下載行動郵局APP，請點我
點選「據點預約」功能，可查詢最近之郵局，協助導航至該局，並可使用線上取號服務，節省臨櫃等候時間。

3. 需準備證件：
本人領取－
領有健保卡者，應持健保卡領取。
未領有健保卡者，請攜帶國民身分證或居留證等身分證明文件正本領取。
代領－
領取對象健保卡、受託人身分證明文件(包含健保卡、國民身分證或居留證)正本。

4. 領取流程：
郵局臨櫃辦理→領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收。

▲▼全民普發6000元，ATM、郵局。（圖／財政部）

▲▼全民普發6000元，ATM、郵局。（圖／財政部）

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