「股票投資高獲利」心動了　屏東夫妻6萬積蓄差點泡湯

▲里港警分局大平所出所長陳進儒、警員陳亮宇會同郵局行員成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港鄉賴姓夫婦於月9日前往里港郵局欲辦理匯款，郵局行員關懷提問警覺有異，馬上通報轄區大平派出所員警前來了解。一聽到被害人說到「通訊軟體」、「操作股票投資APP」、「投資高獲利」等關鍵字，馬上了解又有人誤入「假投資詐騙老梗」陷阱，立即不斷勸說，成功保住他們6萬2000元積蓄。

年近6旬的賴姓夫婦到郵局欲匯款，行員發覺有異，請求警方協助，轄內大平所出所長陳進儒、警員陳亮宇獲報趕到，賴男一度還吞吞吐吐，擔心接下來恐會被詐騙集團騷擾，「你叫他(詐騙集團)來找我!」陳所長霸氣宣誓，讓他放心地敘說遭詐過程。

他表示，在通訊軟體上認識不明網友，該網友稱有投資股票穩賺不賠管道，先請他下載APP即可進行股票操作，並要他將投資金額轉入其指定帳戶再協助辦理後續事宜，他信以為真以為可以額外賺一筆，旋即前往里港鄉里港郵局要將存款6萬2000元匯給不明網友。

經員警及行員合力勸說，以案例說明，他才知道遇到了詐騙集團，打消匯款念頭，感謝大家幫忙保住積蓄。

里港警分局分局長何明祥表示，詐騙手法百百種，請民眾務必提高警覺。根據165全民防騙網站，歹徒會利用FB.IG…各種管道投放假投資廣告，宣稱保證獲利、穩賺不賠。

當被害者上鉤後，歹徒會介紹其他「客服、老師、助理」同夥加 LINE 聯繫，並提供假投資網站給被害人註冊，此時LINE群組內不斷有其他假學員獲利貼文。自稱「客服、老師、助理」的歹徒會提供 銀行帳號 給被害人入金投資。

一旦被害人要提領獲利時，以各種理由拖延（需繳保證金、IP異常等）或是直接凍結帳號、失去聯繫，就是不出金。凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙！