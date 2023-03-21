批國民黨如髒臭公廁！劉家昌自組「捍衛隊」　喊話這人帶隊選總統

▲劉家昌喊話郭台銘選總統。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨內日前為2024大選提名規則自亂陣腳，國民黨主席朱立倫所規劃的選策會不僅遭到黨內炮轟，就連新北市長侯友宜都重批是「黑金復辟」，引發茶壺風暴。對此，資深音樂人劉家昌感嘆，如今國民黨的定位就像是又髒又臭的公廁，因此他與朋友成立一個「中華民國捍衛隊」，希望能由鴻海創辦人郭台銘帶隊，出戰2024。

劉家昌20日在臉書發文表示，對於國民黨內鬥、自相殘殺的鬧劇，已感到不稀奇，這幫人對外沒有戰鬥力，但鬥垮自己人卻是專長，2個月前郭台銘和侯友宜的民調都贏過民進黨主席賴清德，國民黨卻能在這麼短的時間讓2人身敗名裂，民調下滑到離譜，「指望他們來維護中華民國是天方夜譚。他們讓認同中華民國的藍軍，傷透了心。」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

劉家昌認為，看得出郭台銘是念舊的人，但如今的國民黨已經不是前總統蔣經國時代的國民黨，而是給自己定位成「公共廁所」的國民黨。他喊話郭台銘，「你還要進這個又髒又臭的公廁，等他們辦初選嗎？」

劉家昌指出，他與一群朋友決定，要成立一個「中華民國捍衛隊」，希望能由郭台銘帶隊，「我們幫你連署，競選2024中華民國總統。」他說，自己身邊絕大多數藍軍甚至一些偏綠的朋友都對現實不滿，也在懷念原來的中華民國，而現在許多中間選民仍有一顆愛國的心，「台灣人民被兩個政黨愚弄了30多年，夠了，煩了。」

劉家昌提到，台灣兩大政黨民調好感度加起來才30幾％，這說明了有7成人民盼望新的組合，而國民黨容不下人才，若2024還靠國民黨，那麼賴清德就贏定了，台海難免一戰，「郭董，現在是救國救民的時刻。請你三思，讓我們一起攜手把關，為2024以後的中華民國奮鬥吧。」