遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

▲國民黨中央黨部。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央投資公司及欣裕台公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，國民黨、中投、欣裕台提起行政救濟，台北高等行政法院判決國民黨、中投、欣裕台皆敗訴。中投及欣裕台今表示，已收到判決書，認為嚴重損及2公司應受憲法保障權利，聲明將續行司法救濟，呼籲法院應公正審判「黨產案件」。

中投公司及欣裕台公司經與委任律師研閱判決書，認為最高行政法院完全沒有審酌2公司的上訴主張，反而是全面附和倒向北高行之判決及黨產會的行政處分，讓2公司嚴重懷疑我國行政訴訟真有審級制度存在嗎？甚至懷疑，黨產會的行政處分就等同是終審行政判決。

中投及欣裕台表示，2公司將依法於法定期間提起再審及憲法訴訟，並嚴正呼籲最高行政法院，在以2公司是否為附隨組織為先決條件之所有案件，於上開再審及憲法訴訟裁判確定之前，皆應停止訴訟程序。

中投及欣裕台認為，黨產條例本就是在國會多數壓迫下制訂的違憲、違法、違反法治國原則等之針對性法律，學者認為是集違憲之大成，不僅違憲立法，黨產會違法行政，甚至法院也違法裁判，中投及欣裕台屢受違憲定義、違法處分、違法裁判，連憲法賦予的訴訟基本權都被剝奪。

近期才有許多充滿正義感的學者專家，挺身而出，針對黨產條例的違憲立法、黨產會的違法行政、甚至法院的違法裁判，於學術研討會發表公正專業之見解，主辦單位刻將上開學者之公正專業見解彙編為論文集並擬發送至全國各級法院及各大學法學院所，期盼維憲護法最後堡壘之法院法官在參閱論文後能發揮道德良知，秉持從事司法工作的初心，公正審判「黨產案件」，以喚回民眾對司法的信心。

中投及欣裕台批評，面對民進黨透過國會多數暴力立法，以摧毀最大在野政黨為目的，制定堪稱「違憲博物館」的黨產條例，並牽連無辜的法人組織、侵害眾多勞工的工作權。為此，立法院國民黨團為護法護憲已完成連署黨產條例修正案，不容此惡法繼續橫行摧殘無辜！期待社會各界正視執政黨違法、違憲、不公不義之事實，共同認清其用意，以免民主法治被侵蝕，或不斷被崩毀。