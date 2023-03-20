燈會人數浮報？議員批觀傳局藐視議會　要求蔣萬安道歉、撤換陳淑慧

▲民進黨台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北的台灣燈會於2月落幕，台北市觀傳局宣稱參觀人數1256萬人達歷年新高，台北市長蔣萬安也認為「台北成功超越台北」；但民進黨台北市議員何孟樺踢爆，自己向台北市觀傳局索要人數統計，但對方死都不願意給，最後由資訊局統計數字，但加起來僅只有800萬人，痛批觀傳局長陳淑慧浮報成果數據，要求馬上下台。

何孟樺20日表示，台北市觀傳局宣傳台灣燈會人數1256萬人達歷年新高，自己這個月持續跟觀傳局索要1256萬人的數據統計，希望了解詳細統計情形，「但觀傳局就是死不給，原先稱相關數據是依照資訊局大數據中心統計，後來又改口說沒有這個數字，極其傲慢、藐視議會職權。」

▲台北市議員何孟樺批評，台北市觀傳局浮報台灣燈會成果，要求北市觀傳局長陳淑慧馬上下台。（圖／台北市議員何孟樺提供）

何孟樺提及，最終燈會人數統計卻是由市府資訊局提供，數據當中詳載每日各燈區的參觀總數，但加總起來僅有800萬人，甚至還進一步跟資訊局確認資料是否無誤，「也就是說，台北市政府觀傳局好大喜功、浮報成果數據，不僅詐欺全台灣、詐騙台北市民，甚至騙過了自己的主管蔣萬安。」

何孟樺指出，台灣燈會舉辦34年，首見地方政府詐欺成果的案例，而台北市舉辦的台灣燈會才800萬人前來參觀，不僅創下近9年新低，甚至比台中、高雄、屏東、嘉義、苗栗、雲林、桃園辦的台灣燈會都慘，蔣萬安說要讓全世界看到台北，而全世界看到卻是充滿詐欺、浮報、官僚文化的台北，「蔣萬安跟觀傳局把首都的臉都丟盡了。」

何孟華感謝資訊局勇於任事、堅守道德勇氣為市民謀福，同時也要求蔣萬安立即出面向市民道歉，並撤換觀傳局長陳淑慧，「這種只會作秀、極盡諂媚的爛官，不僅不適任台北市府，更不配擔任任何官職！」

對此，台北市觀傳局20日上午回應，燈會辦理期間，每日都由指揮中心整理到訪人數統計並做成紀錄，其中資訊局提供的858萬2598人數據，僅為總數據其中一部分，最終加總數字為1235萬7162人，將近1236萬人。

觀傳局指出，「2023台灣燈會參觀人次逾1256萬」為交通部長王國材於2月19日台灣燈會閉幕式致詞中對外公開，但該人數計算方式觀傳局並不了解，為尊重台灣燈會往年中央與地方合作、統一發佈慣例，且雙方數據相差不遠，觀傳局才以王國材公開的1256萬做為本次活動的統一對外統計。