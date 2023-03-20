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王世堅、綠議員皆不甩「誠信條款」　國民黨：賴清德改革淪虛設

▲▼王世堅前往民進黨台北市黨部 登記參選黨內立委初選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王世堅前往民進黨台北市黨部，登記參選黨內立委初選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

儘管民進黨中執會日前已通過「誠信條款」，但台北市議員王世堅今（20）日仍登記參選士林、大同區立委初選。對此，國民黨發言人林家興今（20）日表示，民進黨主席賴清德上任後的改革三箭頻頻射到自己人，打造自身形象意味濃厚、宣示遠大於實質意義，如今更開始浮現各個改革條款「形同虛設」、「打高空」、「淪為宣傳包裝」的問題，簡直就是「務虛變法」，質疑未來賴清德所提的各項政策論述，是否也會和民進黨的改革一樣形同虛設、欺騙選民？

林家興表示，賴清德上任後提出「誠信條款」意圖劍指別人，卻形成砸石頭搬自己的腳。要求現任議員不要轉戰選立委，卻又大開「艱困選區與無現任黨籍立委除外」的後門，最後甚至乾脆說「不具強制力」，導致毫無公信力的「誠信條款」無人願遵守，各地多個綠營議員表態挑戰現任，甚至有人聲稱是為了顧及「程序正義」，請問民進黨支持者看到這種落漆的改革，會給賴清德打幾分？台灣民眾未來又如何相信賴提出的任何政見與論述？

林家興指出，賴主席洋洋得意的「學倫改革」內容過於「打高空」，同樣遭到黨內外嚴厲抨擊與質疑，候選人需簽署「論文學術倫理聲明書」的做法，不但被認為審核上有技術實行的難度，也干涉學術機關的權責、不尊重學術倫理及體制，最後淪為紙上談兵，請問民進黨的候選人，至今又有多少人響應、簽署？

林家興認為，檢視賴主席唯一有討論價值的「排黑條款」改革內容，大致上也就是拉到和國民黨黨章內行之有年的制度差不多的標準，也讓外界驚訝發現，原來民進黨過去竟然不曾禁止「曾參與犯罪組織者、性侵害犯罪或兒少性交易者」代表民進黨參選，凸顯民進黨過去的標準是如此低落，也才給賴清德主席「表演」改革的空間。

林家興提醒，，民進黨實際掌握提名最高決策權力的「提名策略小組」成員當中竟有涉及司法關說、到對岸喝花酒、外遇、同居爭議、挺鉗制言論自由法案、傲慢失言「可以不要支持民進黨」者，也讓民進黨的選務改革淪為一場宣傳包裝秀，呼籲民進黨的改革三箭應該射向人民真正關注的問題焦點，而非處處射向自己人或打高空，淪為一場賴清德個人展示高道德標準、卻無益於台灣民主進步的「務虛變法」。

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