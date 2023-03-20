這次不讓了！投入彰化第二選區立委初選　邱建富領表：一定登記

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨2024立委初選領表登記今(20日)登場，彰化最受到選民關注的是第二選區（彰化、花壇、芬園），立委黃秀芳搶頭香，委託他人到縣黨部領表，10點30分鐘彰化縣黨部前主委邱建富親自到場，他說，之前與黃秀芳已經協調過好多次，雙方都有立場，目前還沒找到一個最好的解決方法，這次不讓了「星期五一定會登記」。

▲邱建富投入彰化第二選區立委選舉。（圖／記者唐詠絮攝）

邱建富曾擔任彰化縣議會第15、16屆議員與彰化市第16、17屆市長，民主進步黨彰化縣黨部主任委員，基層實力雄厚，過去為了民進黨內的和諧，從現場、立委一次又一次的促成、禮讓黨內同志參選，這些年退居總幹事及幕僚等角色，都在做抬轎的腳色，這次在鄉親及黨員的勸進下，「不讓了」，決定披掛戰袍參選立委，有信心贏得選戰。

▲立委黃秀芳。（圖／ETtoday資料照）

邱建富說，這次他堅決參選到底，也感謝芬園、花壇、彰化地區鄉親，這次他有責任扛起彰化建設，包括鐵路高架化、捷運到彰化等等，領表後預計將於本星期五24日辦理登記。

立委黃秀芳已經連任兩屆立委，在去年2022年九合一大選中，參選縣長雖然失敗，但已經累積不少票源；面對黨內堅實戰將邱建富，2人同屬正國會系統，秘書長林佳龍，也從中協調多次，曾勸退邱建富或是要黃秀芳納入不分區安全名單中，都無法改變2人要參選的決定，如今只有待初選才能見真章。