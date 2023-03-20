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曾狂言「買下台積電」　紫光前董座趙偉國涉貪被起訴！

▲紫光集團董事長趙偉國。（圖／CFP）

▲紫光集團前董事長趙偉國。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

曾狂言「買下台積電」的中國大陸紫光集團前董事長趙偉國近日因涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪等多項罪名被起訴。

根據《央視》報導，趙偉國先前因涉嫌職務犯罪問題被立案調查。經過調查，趙偉國身為國有企業管理人員，利欲熏心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私，將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產，違規將本單位的盈利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公司董事實施損害上市公司利益行為，致使國家利益遭受特別重大損失。

▲▼紫光,半導體。（圖／視覺中國）

報導提到，趙偉國涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中華人民共和國監察法》有關規定，國家監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

趙偉國2009年剛接下紫光集團董事長職位時，集團的資產規模只有13億元，但到了2019年，集團資產規模就擴張到了1978億元，成為中國大陸晶片產業的龍頭。

趙偉國2015年曾高調訪台，不只公開批評台灣半導體不對大陸開放投資是「死路一條」，還狂言要「買下台積電，合併聯發科」。紫光集團的崛起在兩岸引起大量討論，當時甚至有不少人擔憂台灣的高科技優勢將被取代。

不過，看似風光的紫光集團，卻在2020年突然爆出債務危機，並於2021年宣告破產重組。2022年7月，趙偉國傳出被從北京的家中帶走調查，處於失聯狀態。

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