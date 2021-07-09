曾發話「買下台積電、併購聯發科」！陸紫光集團被申請破產重整

▲紫光集團曾想買下台積電、併購聯發科，如今被申請破產重整。（圖／翻攝自微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸紫光集團2020年10月傳出財務危機，2021年7月9日宣布，被債權人申請破產重整。據了解，紫光集團先前曾想入股台灣3家上市封裝測試企業，更曾說要買下台積電、合併聯發科。

依據紫光集團9日下午的公告內容，集團收到北京市第一中級人民法院送達的《通知書》，債權人以紫光集團不能清償到期債務、資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力，以及具備重整價值及可重整性為由，向法院申請破產重整。紫光集團表示，會依法全面配合司法審查，積極推動債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人的合法權益。

▼紫光集團被申請破產重整。點圖可放大。（圖／翻攝紫光集團官網）



破產重整是大陸企業破產法的新制度，不對企業進行清算，由法院主持會議，讓債務人、債權人達成協議，制定重整計畫，在一定的期限內，債務人按照約定方式，清償部分或全部債務，同時能夠繼續經營業務。

▼紫光集團被債權人申請破產重整。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，紫光集團曾想入股3家台灣上市封裝測試企業，甚至對外宣稱，要買下台積電、合併聯發科。大陸北京的清華大學1988年成立清華大學科技開發總公司，1993年改組為清華紫光總公司，後來清華控股公司成立，清華紫光公司所有股份列入清華股控，2005年正式更名為紫光集團。

▼紫光集團的前身為清華大學科技開發總公司。（圖／CFP）



大陸「科技國家隊」代言人趙偉國2010年出任紫光集團董事長，分別在2013年、2014年收購展訊通信、IC設計廠銳迪科，並成功挖角台灣DRAM教父高啟全，擔任紫光集團全球執行副總裁。

雖然紫光集團2020年上半年營收成長4.78％，金額達347.46億元（人民幣，下同，約新台幣1,499億元），但歸屬母公司所有者的虧損也擴大5.8％，金額33.8億元（約新台幣145億元），經營活動的現金流量淨額由入轉出，由於現金儲備不足，短期償債壓力增加，導致財務狀況持續惡化。

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