　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

曾發話「買下台積電、併購聯發科」！陸紫光集團被申請破產重整

▲▼紫光集團 。（圖／翻攝自微博）

▲紫光集團曾想買下台積電、併購聯發科，如今被申請破產重整。（圖／翻攝自微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸紫光集團2020年10月傳出財務危機，2021年7月9日宣布，被債權人申請破產重整。據了解，紫光集團先前曾想入股台灣3家上市封裝測試企業，更曾說要買下台積電、合併聯發科。

依據紫光集團9日下午的公告內容，集團收到北京市第一中級人民法院送達的《通知書》，債權人以紫光集團不能清償到期債務、資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力，以及具備重整價值及可重整性為由，向法院申請破產重整。紫光集團表示，會依法全面配合司法審查，積極推動債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人的合法權益。

▼紫光集團被申請破產重整。點圖可放大。（圖／翻攝紫光集團官網）

▲▼紫光集團被申請破產重整。（圖／翻攝紫光集團官網）

破產重整是大陸企業破產法的新制度，不對企業進行清算，由法院主持會議，讓債務人、債權人達成協議，制定重整計畫，在一定的期限內，債務人按照約定方式，清償部分或全部債務，同時能夠繼續經營業務。

▼紫光集團被債權人申請破產重整。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紫光集團。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，紫光集團曾想入股3家台灣上市封裝測試企業，甚至對外宣稱，要買下台積電、合併聯發科。大陸北京的清華大學1988年成立清華大學科技開發總公司，1993年改組為清華紫光總公司，後來清華控股公司成立，清華紫光公司所有股份列入清華股控，2005年正式更名為紫光集團。

▼紫光集團的前身為清華大學科技開發總公司。（圖／CFP）

▲▼紫光集團。（圖／CFP）

大陸「科技國家隊」代言人趙偉國2010年出任紫光集團董事長，分別在2013年、2014年收購展訊通信、IC設計廠銳迪科，並成功挖角台灣DRAM教父高啟全，擔任紫光集團全球執行副總裁。

雖然紫光集團2020年上半年營收成長4.78％，金額達347.46億元（人民幣，下同，約新台幣1,499億元），但歸屬母公司所有者的虧損也擴大5.8％，金額33.8億元（約新台幣145億元），經營活動的現金流量淨額由入轉出，由於現金儲備不足，短期償債壓力增加，導致財務狀況持續惡化。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 
ET快訊
老闆「停業日期」改到崩潰：林北不做了　厭世公告網傻眼
譚德塞感嘆：Delta病毒贏了　「誰沒疫苗誰死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾發話「買下台積電、併購聯發科」！陸紫光集團被申請破產重整

民主派全軍覆沒！澳門立法會21名參選人「不效忠特區」被取消資格

陸委會指「疫苗統戰」　國台辦：民進黨政治防疫，應向民眾謝罪

20歲妹喝到斷片！雙腿大開路邊酣睡　圍觀阿伯無奈不敢幫

拜登擬將十多家陸企列黑名單　陸：打著「人權幌子」打壓企業！

油膩肥佬「婚前是8塊腹肌小鮮肉」！PO崩壞對比圖：簡直換了老公

澳門立法會選舉9月舉行　傳非建制派候選人「全被取消資格」

人正真好！長腿妹喝醉摔進糞坑　4男包圍貼心幫她「洗澡」

以新疆人權為由！　美最快今列更多中國實體入黑名單

香港壹傳媒「執董已全辭任」　上市地位可能受影響

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

吱吱Cover《熱愛105°C的你》：怕毀了它！　配上超陽光MV…網讚「唱出另一個層次」

外國人挑戰「香菜皮蛋豬血糕比薩」 美國DJ一吃臉變形！下秒全吐掉

曾發話「買下台積電、併購聯發科」！陸紫光集團被申請破產重整

民主派全軍覆沒！澳門立法會21名參選人「不效忠特區」被取消資格

陸委會指「疫苗統戰」　國台辦：民進黨政治防疫，應向民眾謝罪

20歲妹喝到斷片！雙腿大開路邊酣睡　圍觀阿伯無奈不敢幫

拜登擬將十多家陸企列黑名單　陸：打著「人權幌子」打壓企業！

油膩肥佬「婚前是8塊腹肌小鮮肉」！PO崩壞對比圖：簡直換了老公

澳門立法會選舉9月舉行　傳非建制派候選人「全被取消資格」

人正真好！長腿妹喝醉摔進糞坑　4男包圍貼心幫她「洗澡」

以新疆人權為由！　美最快今列更多中國實體入黑名單

香港壹傳媒「執董已全辭任」　上市地位可能受影響

前職棒球星曾華偉、鄭達鴻暖心送便當　街友大哥回應藏洋蔥

印度神童再預言！　警告7月「3件事」：疫情反撲又爆發

電費帳單破萬崩潰！男子求健檢…網看「一舉動」秒懂：你好勇敢

海地總統遇刺　涉案美國人稱：僅替「逮捕任務」當翻譯

詹皇讚「好喜歡這支美國男籃」　柯瑞不打奧運：艱難但不後悔

海地總統「身中12槍」左眼都轟爆　刺客自曝動機：只想綁架非殺害

趙薇素顏「凍齡美肌0瑕疵」！　無濾鏡狀態超好…網：就是小燕子

夏天就要吃「檸檬甜點」！乳酪塔怕酸也會愛　氣泡水最消暑

工程師看歐洲盃...坐酒吧門口「哭著加班」　外送員路過幫他寫

2女唱翁立友《我問天》嘲笑！雞排妹受辱「被無視3天」大動作反擊

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

大陸熱門新聞

紫光集團破產重整　曾想買下台積電

20歲妹喝到斷片！雙腿大開停車場邊酣睡

「中國賈伯斯」做手機慘賠　直播帶貨3年還清27億

他帶流浪孕婦回家　今背嬰兒出門拾荒養母子

長腿妹摔進糞坑　4男貼心幫她洗澡

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

妻剖腹產！他見肚皮「秒跪地哭喊」：對不起

貧窮女靠飾品狂賺1400億登頂首富！3年全敗光淪笑柄

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

澳門立法會21名參選人「不宣誓效忠」被取消資格

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

中國論文解密：解放軍無人潛艇曾在台海實測

油膩肥佬婚前是8塊腹肌小鮮肉！PO崩壞對比圖

更多熱門

相關新聞

台積電6月營收「暴衝」達1484億元　年增22.8%創單月新高

台積電6月營收「暴衝」達1484億元　年增22.8%創單月新高

晶圓代工龍頭台積電(2330)今天公布財報，6月合併營收約為新台幣1484.71億元，較上月增加了32.1%，較去年同期增加了22.8%。累計2021年1至6月營收約為新台幣7345.55億元，較去年同期增加了18.2%。

想買台積電零股　網見1關鍵驚喊：別急啊

想買台積電零股　網見1關鍵驚喊：別急啊

台積電慈善基金會贈台南醫療包　

台積電慈善基金會贈台南醫療包　

台中房市黑馬區衝出　透天僅西屯半價搶中科客

台中房市黑馬區衝出　透天僅西屯半價搶中科客

遭爆「飛美國打疫苗」　曹興誠回應了

遭爆「飛美國打疫苗」　曹興誠回應了

關鍵字：

紫光集團破產重整台積電聯發科

讀者迴響

熱門新聞

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

三級警戒持續！老闆延期開業崩潰：不做了

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

譚德塞：誰沒疫苗誰死

台大男被罵失控！拿空氣加濕器砸死母親

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

室內4人可以打麻將？陳其邁秒回：禁止

快訊／金門大學「4男2女學生」玩水！受困礁石上崩潰

滿福堡變2倍大！她曝超糗原因網笑翻

撿遺失物送警局！男子問一句話遭警嗆

知名女網紅深夜墜樓！警坐鎮「頭腳被轉180度」

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面