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紫光集團破產重整　阿里巴巴有意500億收購

▲紫光集團董事長趙偉國。（圖／CFP）

▲紫光集團董事長趙偉國。（圖／CFP）

實習記者陳培鈞／綜合報導

紫光集團因無法償還債券，9日被徽商銀行向法院申請破產重整，加上剩餘債券到期日將近，該公司也有意出售剩餘股份，目前傳出阿里巴巴出價500億人民幣（約新台幣2100億元）收購剩餘股份，無錫產業發展集團、北京電子控股有限公司、北京建廣資產管理有限公司（JAC Capital）也都有意競購。

綜合陸媒報導，從2020年的下半年報顯示，紫光集團總資產2966.49億元（約新台幣1.28兆元），總負債2029.38億元（約新台幣8000億元），有9支債券在半年內先後違約，為償還債務，紫光集團有意出售剩餘的46.45%股權，估值400-500億人民幣（約新台幣1600-2000億元）。

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲ 阿里巴巴考慮以人民幣500億元收購紫光集團。（圖／CFP）

紫光集團表示，被債權人申請破產重整，對母公司和旗下子公司的日常生產沒有造成直接影響，各項生產經營活動仍然持續進行。知情人士透露，阿里巴巴考慮收購紫光剩餘股權，出價可能高達500億人民幣，若能在截止日前，提出合格報價，將會與當地政府旗下的公司合作，但尚未揭露是哪家公司。

除了阿里巴巴以外，無錫產業發展集團、北京電子控股有限公司、北京建廣資產管理有限公司也都有意參與競購，紫光集團競購案的截止時間是7月20日。紫光集團前身為清華大學的校辦企業，是中國大陸最大的高科技集團之一，旗下有紫光股份、紫光國微、紫光展銳、長江存儲、新華三等公司，號稱全球第三大手機晶片設計商，全球市占率達20%。

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