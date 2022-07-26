豪言「買下台積電」　紫光前董座驚傳失蹤！家中直接被抓走

▲紫光集團前董座趙偉國驚傳失聯。（圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

陸企紫光集團前董事長趙偉國曾經豪言「要買下台積電與合併聯發科」，沒想到現在傳出人已失蹤。據了解，趙偉國在7月上旬在北京家中時，被相關部門直接帶走。

根據陸媒財新網的報導，趙偉國身涉調查或與其個人所控公司以及原紫光集團旗下公司之間利益輸送相關，例如設備採購、裝修工程等未經公開招投標的問題。

趙偉國現年54歲，生於新疆沙灣縣，1985年考入清華大學電子工程系，畢業後進入校企清華紫光。2009年時，趙偉國接下總座，當時的紫光集團規模約為13億人民幣，後來2010年紫光集團陷入虧損時，他入股35.3%，後增至49%，負責公司實際運營。紫光迅速擴充版圖，旗下企業包括了存儲、手機晶片等，在中國晶片市場中有一席地位。

▲紫光集團。（圖／翻攝自微博）



紫光後併購展訊、銳迪科兩家IC設計廠商，又入股硬碟廠威騰電子並透過威騰合併儲存快閃記憶體大廠晟碟（SanDisk），更直接挑戰收購重量級的美光，2015年總資產膨脹至1054億人民幣，但在2020年爆發債券違約財務財務危機，2021年7月9日宣布破產重整。2022年7月，紫光集團選出李濱出任董事長兼總經理，取代趙偉國。

據了解，紫光集團曾想入股台灣3家上市封裝測試企業，甚至對外喊話，要買下台積電、合併聯發科。