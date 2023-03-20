饒慶鈴宣布東海岸全新區域品牌「台東 嗨way」正式啟航

▲東海岸全新區域品牌「台東 嗨way」正式啟航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為營造東海岸特色產業與品牌形象，台東縣政府輔導創立全新區域品牌「台東 嗨way」，以整合行銷台東東海岸「SEA」（永續、熱情、驚豔）為核心精神，進行店面改造、產品研發與遊程規劃等3大企劃，20日由縣長饒慶鈴宣布品牌正式啟航，創造獨具台東海洋風情的永續品牌，打造東海岸旅遊新亮點。

饒慶鈴表示，台東擁有全台最長的海岸線，物產富饒是得天獨厚的蔚藍寶箱，因此特別輔導創立區域品牌「台東 嗨way」，連結在地餐廳與產品研發，以及利用遊程做引導，將東海岸產業特質與觀光亮點集大成，放大觀光與經濟能量，增進遊客對東海岸的好感與認同，邀請大家一起感受海的滋味，創造人海共好的永續新關係。

財政及經濟發展處長章正文指出，為擴大品牌運用，營造鮮明的東海岸特色產業形象，從達仁一路到長濱，將以品牌思維進行「店家改造」、「產品開發」及「遊程規劃」3大企劃，完善台東東海岸的旅遊環境與豐富體驗。目前店家改造已完成徵選程序，並進行改造階段，預計於5月底完成；而接續進行的產品開發則堅持採用在地食材，研發具特色的產品，創造產品新價值。品牌遊程將串連在地與鄰近鄉鎮，結合秘境景點、必玩亮點遊程、海岸一線美食，店家共好，旅客盡歡！

財經處補充說明，此次入選的優質店家共計5間，有成功鎮阿鳳海鮮、順大新港黑潮海鮮餐廳、京亞農創市集、嘎努食堂與達興山號，藉由改造店面整體設備與環境，優化空間規劃與設計，塑造品牌形象並結合店家品牌內涵、在地特色與職人工藝做為亮點設計。