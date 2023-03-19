七旬翁爬都蘭山　登頂前一刻滑倒猝死！10多名山友接力CPR救不回

▲男登都蘭山不慎滑倒，山友輪番CPR搶命。（圖／翻攝自Facebook／台東縣消防局）

記者劉人豪／台東報導

一名年約7旬的男子，昨(18日)昨日與友人自西部相約至台東縣東河鄉攀爬都蘭山，於接近山角點約200到300公尺處不慎滑倒，當場無呼吸心跳，路過10多名山友趕緊打119求助消防局，並輪番實施CPR搶救，但救護人員抵達時已判定死亡。

台東縣消防局指出，10時33分接獲報案，稱有民眾登山時不慎滑倒無呼吸新調，立即派員前往現場，因緊急傷病患之地點已接近山頂，救災團隊無法於第一時間攜帶救護器材接觸，在救災人員抵達前，台東縣消防局指揮中心先透過電話，指導報案山友幫他做CPR，並且由10餘名熱心山友，輪番實施CPR搶救生命。

▲消防及義消人員以長背板合力於17時29分將該名男子搬運至停車場登山口。（圖／翻攝自Facebook／台東縣消防局）

救護人員於13時45分接觸該名男子後，評估其心搏停止，經家屬同意後，最終由消防及義消人員以長背板合力於17時29分將該名男子搬運至停車場登山口後，由都蘭91協助處理後續事宜，全案搜救歷時約7小時。

台東縣消防局指出：「都蘭山是台灣小百岳之一，海岸山脈南段最高峰。呼籲清明連假亦將湧入大量登山客登山，提醒民眾從事登山活動時，務必評估身體狀況及事前準備合適的裝備，注意自身安全以避免憾事發生。」

▲台東縣消防局提醒，從事登山活動務必評估身體狀況及事前準備合適的裝備，注意自身安全以避免憾事發生。（圖／翻攝自Facebook／台東縣消防局）