▲《援手2.0》社區第一線反應員培訓，台東場反應熱烈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局18日結合社團法人台灣災難醫療隊發展協會、美國在台協會等合作夥伴，在縣府一樓大禮堂舉辦《援手2.0》社區第一線反應員培訓，內容豐富實用，民眾反應熱烈，課程圓滿完成。

課程由美國在台協會高雄分處長黃東偉、內政部消防署救護組代理組長簡鈺純、社團法人壯闊台灣聯盟理事長吳怡農為學員勉勵致詞，課程內容由蕭雅文醫師團隊結合台東當地醫師及消防員組成講師教官團進行實作演練的指導，除了初步現場環境安全評估、迅速的止血步驟，教導學員如何評估傷患情況，以及如何搬運意識不清的傷患。

除此之外，課程邀請台灣微軟公司副總於慧堅、微軟亞洲Teams資深工程研發經理曹嘉琪分享科技在災難上的運作；國防部軍醫局由國軍花蓮總醫院醫師蘇志偉及柳營奇美醫院急診醫學部緊急醫療系統科主任潘師典，一同為台東學員做課程經驗分享及交流。

實地演練課程中，學員親身體驗當患者被搬運，以及當救護員實地演練救護，在體驗止血帶時，實際綁上止血帶學員痛得哇哇叫，是難得體驗。在一整天課程訓練中，最後評核合格學員取得STOP THE BLEED®(美國外科醫師學會創傷委員會創傷止血訓練證明) 、第一線反應員訓練證明及BTLS證書。