男登都蘭山昏迷搶救無效　消防義消33人花7小時救援

▲登都蘭山昏迷搶救無效。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

18日一名年約7旬的男性與友人自西部相約至台東縣東河鄉攀爬都蘭山，不慎於接近山角點約200-300公尺（3.5Km）處滑倒，疑似無呼吸、心跳（OHCA），路過山友趕緊打119求助消防局。

都蘭消防分隊接獲指揮中心於10時33分接獲案件後，第1梯次出動轄區分隊消防同仁4名，先行輕裝上山以期儘早與傷病患接觸，同時亦申請內政部消防署派遣直昇機並開始集結義勇消防人員，惟因現場天候不佳，直升機無法執行吊掛作業，故第2梯次由轄內的義消、消防同仁13名攜帶救助器材，第3梯次則由休假之消防同仁自願前往救災及轄內的義消16名攜帶照明、補給物品，隨後與搜救團隊碰面。

因緊急傷病患之地點已接近山頂（三角點），救災團隊無法於第一時間攜帶救護器材接觸，在救災人員抵達前，台東縣消防局指揮中心先透過電話，指導報案山友幫他做「DACPR（Dispatcher-Assisted CPR）」並且由10餘名熱心山友，輪番實施CPR搶救生命。

都蘭高級救護技術員（EMT-P）接觸該名男子後，評估其心搏停止（asystole），亦稱為無心律（指心臟無電氣活動的狀態，在醫學上可以判定臨床死亡或宣告死亡的條件之一），經家屬同意後，最終由消防及義消人員以SKED合力將該名男子搬運至停車場登山口後，由都蘭91協助處理後續事宜，搜救歷時約7小時，出動救災、救護車輛計3輛，消防、義消人員等共計33名。

台東縣消防局指出：「都蘭山是台灣小百岳之一，海岸山脈南段最高峰。在此呼籲清明連假亦將湧入大量登山客登山，提醒登民眾從事登山活動時，務必評估身體狀況及事前準備合適的裝備，注意自身安全以避免憾事發生。」