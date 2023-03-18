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澎湖區漁會跨海推廣海鮮料理　關山農會多元廚藝教室假日再開班

▲澎湖區漁會漂洋過海推廣海鮮料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲澎湖區漁會漂洋過海推廣海鮮料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

109年9月關山鎮農會耗資400多萬元將原本閒置的備用糧倉打造成為『多元廚藝教室』，設置包括10組的學員流理台及前方一組教師流理台。每套近30萬元的無明火的電爐等設備號稱東部高檔先進的廚藝教室，除了不定期舉辦各式料理教學課程外，澎湖區漁會隔年起更是年年漂洋過海開班授課教起海鮮料理，週六上、下午各開放一班這次更把鳳梨釋迦的獨特風味融入海鮮食材做成優格沙拉。

澎湖區漁會為行銷優質海鮮，除了在關山鎮農會生鮮超市有「上架」販售外，漁會更是每年聘請當地的廚藝達人漂洋過海來面對面授課，教會民眾如何簡單不費力學會美味海鮮料理。關山鎮農會總幹事邱美玲表示，關農生鮮超市除了上架生鮮蔬果外，也設置「澎湖海鮮專區」銷售新鮮冷凍直送的海鮮食材。自從澎湖區漁會在關山開班授課後確實成功帶動海鮮的買氣，民眾向她反應原來海鮮食材並沒有想像中的難烹煮。

▲澎湖區漁會漂洋過海推廣海鮮料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山鎮農會「米國學校」校長彭衍芳說，縱谷民眾因為居住環境環山圍繞，平日料理肉類食材大多是以雞、豬為主。其實海鮮市場有很大的成長空間，主要是得推廣並教會民眾料理方式和食材的「保鮮度」都是關鍵，而澎湖養殖魚類優勢包括澎湖海水鹽度比較高，所以魚長得比較慢肉質會比較好吃；澎湖的養殖魚都是吃小魚長大的，相較其他地方餵養以人工飼料為主，因此澎湖養殖出來的魚吃起來特別像野生魚；澎湖的魚是生長在海中央的箱網養殖，漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，因此營養來源特別豐富。

今年澎湖區漁會聘請的廚藝達人授課的料理有「石鮔排骨湯」、「小管一夜乾肉燥飯」、「酸白菜水煮午仔魚」、「鯧魚鳳梨釋迦優格沙拉」等，輕鬆翻轉海鮮難料理及腥味重的既定印象。

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