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社會 社會焦點 保障人權

神岡桶屍「死活人」關鍵曝！蛇蠍女押4個月沒在怕　1張本票揪殺機

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲神岡區一間工廠去年10月驚傳桶屍案。（圖／資料照／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區一間工廠去年10月驚傳桶屍案，死者經鑑定確定是一名失蹤多年的陳姓男子，檢警循線發現其蔡姓前女友有重大嫌疑，但蔡女在偵訊時否認涉案，更稱在陳男失蹤後就已無跟他聯繫，檢警卻查出蔡女疑陸續盜用陳男手機，還用陳的LINE傳訊給陳的女兒，營造陳仍在世的假象；因蔡女欠陳男約150萬元，蔡又疑偽造陳的簽名弄出假的和解書，加上警方還查獲蔡曾購買打漿電鑽、防水保潔墊等做案工具，種種跡象使檢察官不採信蔡女辯詞，20日偵結，依殺人、棄屍等罪嫌將她起訴，並於今日上午送審。

此案須溯源到2019年，當時台中市刑大偵四隊在偵辦一起暴力討債案件，查到陳男是案件關係人，欲請他到案說明時卻找不到人，警方追查，發現最後見到陳男的是1名蔡姓女子，2人同年3月至台中七期一家摩鐵過夜，此後陳就人間蒸發。

蔡女蔡女當時接受警方調查時表示，2人當時是要協議分手，但她起床後發現陳已離開，陳的失蹤與她無關，由於當時警方無掌握直接證據，也通知不到陳男，案件進入死胡同。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡女至今仍否認涉案。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

時隔3年，2022年10月26日，台中市神岡一處工廠內被發現有名身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍，台中豐原警方立即前往逮捕廠房承租人蔡姓女子，蔡女當下非常淡定，面對警方詢問都淡定從容地說「不知道、不曉得」，是為財還是為愛痛下殺手？租約到期還要續租卻供稱沒去過工廠，蔡女都閃避不願回覆，讓警方頭痛不已。過了一個月，因許多線索指向蔡女涉案程度深，檢方向法院聲押禁見獲准。

期間有消息指出，蔡女為金錢豹體系一家理容KTV紅牌，花名叫「佳佳」，外表清純，脾氣不太好，擅長作菜，常帶酒客回家煮飯一起吃，拉近和客人距離，也抓住客人的胃，更能營造幸福氛圍。另外，陳男2019年間從事小額放款，蔡女曾多次向陳拿錢。

案經數月調查，檢警查出蔡女在陳男「失蹤」之後，陸續盜用陳的行動電話，並以陳男的LINE帳號，傳訊息給陳的女兒。檢警也發現，蔡女與陳男確有債務糾紛，蔡女欠下陳約150萬元，雙方簽有本票，而蔡偽造陳的簽名，偽造雙方債務糾紛達成和解之私文書。

檢警並查出，該間工廠，在2019年就被蔡女承租，時間恰與陳男失蹤的時間點重合，此外，當時蔡女也購買打漿電鑽、防水滲透之保潔墊、透明大塑膠袋等物，經核與死者遭棄屍相關物品相符。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲檢警查出該間工廠在2019年就被蔡女承租。（圖／資料照／記者許權毅攝）

綜合所有被告、證人之供述及查獲的事證，台中地檢署20日偵結，認蔡女涉犯刑法殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺得利未遂、盜用他人電信設備通信等罪嫌明確，向台中地院依國民法官法提起公訴，並於今日送審。

據了解，因犯案現場還查獲水泥、攪拌機具，一包水泥約重25到50公斤，疑非1女子能獨立完成作案，檢警不排除還有其他共犯，仍在進行追查。

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