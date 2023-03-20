快訊／神岡桶屍案今偵結　蛇蠍女遭殺人、棄屍罪起訴　

▲神岡桶屍案蔡姓女子涉有重嫌，台中地檢署20日依殺人、棄屍等罪提起公訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區一間工廠去年10月間發生桶屍命案，檢警查出死者為失蹤3年的陳姓男子，並發現其蔡姓前女友涉有重嫌，在同年11月間遭收押。20日檢方偵結，依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪嫌，將她提起公訴；本案另一件重點，為此案是第3件在台中由國民法官審理的案件，因案情撲朔迷離，且年份久遠，是目前難度最高的國民法官案件，考驗國民法官的自由心證。

台中市神岡一處工廠內，去年10月26日被發現有名身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍，台中豐原警方立即前往逮捕廠房承租人蔡姓女子，蔡女當下非常淡定，由於死者身份不明，加上蔡女堅不吐實，檢方雖列為被告，但諭知請回，限制出境、出海。

檢警查出死者身分，是失蹤3年8月的陳姓男子，而陳男和蔡女曾是男女朋友，加上有證人表示，蔡女承租時廠房是空盪盪的，如今包括裝屍的水桶、水泥攪拌器等做案工具，全是蔡女一一購買，這更加深的蔡女涉案程度，而且殺人棄屍恐非一人能夠獨力完成，擔心蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，去年11月間檢方向法院聲請羈押禁見獲准。