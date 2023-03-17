吸膠逆子要借機車遭拒　電鍋砸頭、狂毆5分鐘弒母重判無期徒刑

▲男子狂歐母親15分鐘殺害她，重判無期徒刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中市有吸食強力膠等惡習的洪姓男子，2021年間向76歲的老母親借機車遭拒，洪男暴怒，竟以電鍋砸頭，並持花剪、開瓶器、敲肉槌等物品狂歐老母親15分鐘，殺害母親。一二審均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，洪男先前就因為多次對母親施暴，母親向彰化地方法院聲請核發保護令，2021年3月間裁准，禁止洪男對母親實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，亦不得對母親騷擾、接觸、跟蹤之聯絡行為，並應遠離母親的家至少100公尺。但洪男不理會，當年6月間就潛入母親位在台中的住處，破壞紗門後奪走母親的機車鑰匙，不顧母親阻擋，強行騎走機車；母親報警。

又過了3個月，當年9月底某日下午2點，洪男違反保護令潛入母親家中喝酒，母親稍晚返回家中，晚間7點多，洪男又向母親借機車，母親拒絕。洪男竟暴怒，抓起花剪、開瓶器、敲肉槌等物品，用力揮擊母親之胸腹部、腰部、頭部、背部、身體等處，還徒手毆打母親之頭部、胸腹部、身體等處。母親不斷哀嚎「救命啊」、「不要再打了」，但洪男不罷手。母親摔倒在地，洪男更出腳猛力踩踏、踹擊、踢擊母親胸腹部、頭部、肩膀、身體。

紅了眼的洪男，這時更抓起電鍋內鍋，朝母親頭部投擲，母親這時已經躺在地上無力反抗，洪男又上前補踹幾腳，總計狂歐猛揍母親達15分鐘。鄰居發現後，趕緊將洪母送醫急救，最後仍因頭胸腹挫傷、血胸、腹血，硬腦膜下腔出血，中樞神經衰竭等傷害，不治身亡。檢方對洪男提起公訴。

法院審理時，洪男否認犯罪，辯稱「我當時有喝酒，這段過程我的記憶都是空白的，是事後警察帶我回現場且播放監視器畫面給我看讓我去想，我看監視器畫面中我跟媽媽當時互動的過程，我事後回想才知道。」但一二審法院均認定他有罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。