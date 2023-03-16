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社會 社會焦點 保障人權

6年招待48退將赴大陸！前立委+海軍少將涉共諜　起訴移審續押

▲▼羅志明開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前立委羅志明（右）遭起訴爭取交保，但仍被羈押禁見。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

前立委羅志明和前海軍少將夏復翔涉嫌被中國勢力吸收，兩人到案後都否認犯案，檢方今年1月順利將兩人聲押獲准後，發現羅、夏兩人利用軍方人脈和在廈門做生意的機會，多次招待軍方退役將領到大陸與大陸的黃埔同學會等組織「交流互動」，檢方今（16）日依違反國安法的發展共諜組織罪將兩人提起公訴，全案下午移審法院，法官認為兩人有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

65歲羅志明原為國民黨黨員，因爭取黨內第5屆立委提名未果，曾加入親民黨爭取提名，但也無法取得提名，轉而支持李登輝被國民黨開除黨籍，轉投台聯黨，當選第五屆及第六屆立法委員。另外，羅志明也曾任台鹽廈門子公司董事長，現任是元富土地開發股份有限公司負責人。

夏復翔則是海軍64年班，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職。

▲▼羅志明共諜案。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前立委羅志明（中）到大陸參加黃埔軍校同學會活動。（圖／翻攝自黃埔軍校同學會活動手冊）

檢調今年初獲報兵分多路展開搜索，除帶回羅志明、夏復翔，也帶回一同接受招待的超過10幾名親友等人，雖羅志明、夏復翔2人否認犯行，但兩人最後仍被法院裁定羈押，讓兩人無法回家過年。

檢方後續偵辦發現，羅志明遭中共勢力吸收後，先引介海軍退役少將夏復翔受中共勢力吸收，2人從2013年起陸續接受負有對我國統戰、滲透及發展組織等任務之大陸地區「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」代表人員及中共勢力指示，2人共同或由夏復翔單獨以其退將身分所具之國軍人脈，長期物色，刻意招攬、引介我國國軍特定階級、軍種退將赴陸接受落地招待與陸方人員座談、餐敘。

▲▼羅志明共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前海軍少將夏復翔（左二）到大陸參加黃埔軍校同學會活動。（圖／翻攝自黃埔軍校同學會活動手冊）

大陸方面則宣傳「和平統一」、「一國兩制」甚至「武統臺灣」等統戰思想，並詢問退將祖籍及是否有意返陸居住等話題，藉此對台灣退將進行思想引導，並挑選可納為渠等所用之退將，提供中共情治人員得以接觸、拉攏甚至吸收退將的機會，而為大陸機構發展組織行為。

據了解，兩人到案後承認有招待退將到大陸，但否認有發展共諜組織。檢察官追查並分析事證後，認定被告2人至少使我國48位退役高階軍官受引介、接觸，招待出團次數為13次，出團總人次則為194次，因此依違反國安法的發展共諜組織罪，將兩人提起公訴。

全案今日下午移審高雄地方法院，羅、夏兩人專程從台北找來律師希望爭取交保，但經審理後，法官認為兩人有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。

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