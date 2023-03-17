　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座夫妻30萬交保

 

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司寶得利(5301)集團日前才爆發人稱「購物站天后」的總裁張雅琍，涉嫌炒股票遭約談，如今又被查出，張姓董事長涉嫌利用關係企業「中華情旅遊集團」，以不實資料憑證，詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助100多萬元，台北地檢署16日指揮調查局搜索並約談張姓董事長等7人，全案朝詐欺、偽造文書罪嫌方向偵辦。晚間8時許，張姓董事長遭移送到北檢，10萬交保。

【02:10更新】17日凌晨0時許，張姓董座10萬元交保，快步離開時僅留下一句話：「沒什麼話要說，大家這幾年都辛苦了，一切都是為公司著想囉。」至於其妻子和福安旅行社負責人陳瑞芳20萬元交保。

▲▼ 寶得利炒股案，總裁張雅琍。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶得利集團總裁張雅琍才剛因涉及炒股遭約談，董事長也疑似詐領旅遊補助遭搜索。（資料照／記者劉昌松攝）

寶得利前身是從事印刷電路板製造的「祥裕電子股份有限公司」，2013年掛牌變更為「貿易百貨」類，並更名為「寶得利國際股份有限公司」主要產品為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，主要客戶為旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，一手打造「陸客一條龍」旅遊模式的集團總裁張雅琍，在涉及炒作自家股票獲利2000萬元遭約談後，已經辭去寶得利公司總經理一職。

▼董事長張竹煌被移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座詐旅遊補助7人被約談。董事長張竹煌被移送。（圖／記者劉昌松攝）

根據交通部觀光局清查，寶得利關係企業「中華情旅遊集團」旗下包括世通等多家旅行社，涉嫌在2020年間，以不實資料憑證，或重複申報等方式，向觀光局申請每團3萬到7萬元不等的安心旅遊補助，總計詐領金額約100多萬元。

檢調獲報後，鎖定集團張姓董事長等人涉案，16日由檢察官指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索，預計約談張姓董事長等7名嫌疑人到案。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
日人氣AV女優「騎乘位秒殺普通人」！　邀她演女女作品嬌喊：老

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座夫妻30萬交保

快訊／藏54億秘密跳槽仁寶　英業達前「4高層」遭搜索、廠長移送

快訊／台南3樓建築深夜起火　「鐵皮倉庫狂燒」烈焰噴出窗戶

快訊／國道1號深夜「6車連環撞」2大1小受傷　回堵1公里

快訊／國1南下307.8KM外側車道　自小客車自撞不明物肇事

女友掩護他逃亡被逮！毒梟為愛冒險衝北檢探視　被警認出慘了

炒飯正妹爆紅　小吃店被抓包1違規「當路霸」！警方回應了

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座遭移送

單親媽下班遇死劫！當清潔工養3孩　女駕駛「撞輾」奪命畫面曝

3喵驚險流浪記！藏車底飆國道300km到新北　獲救現身超卡哇依

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

民雄鄉建國路車禍

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

高雄魚販持刀狂追女友　她被攻擊倒地送醫不治

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

小S錄影前念「感覺他不紅」被抓包　直播訪問「來賓全程臭臉」超尷尬

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座夫妻30萬交保

快訊／藏54億秘密跳槽仁寶　英業達前「4高層」遭搜索、廠長移送

快訊／台南3樓建築深夜起火　「鐵皮倉庫狂燒」烈焰噴出窗戶

快訊／國道1號深夜「6車連環撞」2大1小受傷　回堵1公里

快訊／國1南下307.8KM外側車道　自小客車自撞不明物肇事

女友掩護他逃亡被逮！毒梟為愛冒險衝北檢探視　被警認出慘了

炒飯正妹爆紅　小吃店被抓包1違規「當路霸」！警方回應了

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座遭移送

單親媽下班遇死劫！當清潔工養3孩　女駕駛「撞輾」奪命畫面曝

3喵驚險流浪記！藏車底飆國道300km到新北　獲救現身超卡哇依

抗旱大作戰　嘉義縣府：企業提高水回收再利用率

嘉義毒品防治宣導前進校園　「拒毒密技六招」向毒品說不

宣信國小行進樂旗隊　五度全國音樂比賽特優

水上鄉全民運動館斥資2億　打造大型複合式運動場館

老公想捐腎給重病妻！醫生一驗驚呆「你們是親兄妹」　他悲吐出生

超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座夫妻30萬交保

快訊／藏54億秘密跳槽仁寶　英業達前「4高層」遭搜索、廠長移送

蓄水量剩11％！曾文水庫「大面積裸露」變超乾　南水局揭驚人數據

美印太司令：不尋求圍堵中國　重申對台政策未改變

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

即／國1南下6車連環撞　3人受傷

騎車載9歲兒上學成永別　撞左轉貨車...父死兒斷腿

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

1對1體驗輕航機飛行！失事現場「全面燃燒」

二膽兵還有「更大條」　友人爆：錢莊催債打爆手機

張鍚銘第20次假釋申請被駁回

高雄工人「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架竟傷最重

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

炒飯正妹被抓包路霸　警方回應了

少女借車跑山打滑遭輾斃　車主、肇事駕駛不起訴

更多熱門

相關新聞

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

晟德集團董事長林榮錦與前東家、生技廠東洋公司鬧出多起訴訟，其中林榮錦起訴要求東洋公司賠償5千萬元，遭台北地院一審判決敗訴。林榮錦發出聲明，稱東洋公司以7億元交換證據，影響審判。東洋公司晚間也發出聲明駁斥，強調東洋企盼還原事實、公平審判的立場。

求償遭駁　林榮錦轟東洋7億元交換證據

求償遭駁　林榮錦轟東洋7億元交換證據

7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦

7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦

逼媳抵押土地借錢　婆婆被拒轟：不把我當自己人

逼媳抵押土地借錢　婆婆被拒轟：不把我當自己人

中國富翁郭文貴在美被捕　涉詐欺洗錢307億元

中國富翁郭文貴在美被捕　涉詐欺洗錢307億元

關鍵字：

寶得利上櫃炒股張雅琍證交法中華情旅遊安心旅遊補助詐欺偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

國三生罰站20分鐘抽搐倒地亡！老師只顧上課不救援

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

日人氣AV女優「騎乘位秒殺普通人」

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／國1南下6車連環撞　3人受傷

女網友爆「懷了王一博孩子」被拋棄！經紀公司怒回應

賣場開賣超佛60元排骨便當！

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

回收伯竟擁3棟房產　身家破5千萬

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

民雄鄉建國路車禍

民雄鄉建國路車禍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面