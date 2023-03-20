軍公教為6000嗆國民黨沒用　藍委火大：罵人不如上網登記

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軍公教為6000嗆國民黨沒用　游毓蘭火大：罵人不如上網登記

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲財政部公布「普發6000」辦法。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

財政部日前公布「全民共享普發現金規劃」，總共有5管道開放民眾領取6000元，其中，「直接入帳」的對象並不包含退休軍公教人員，引來不滿，甚至誤會自己領不到，國民黨立委游毓蘭接到反應後幫忙澄清，卻遭攻擊沒用、被騙，讓她火大表示，大家都可以領6000元，「你們罵我罵國民黨的功夫，拿來上網登記就可以了。生活中還有很多事情需要大家費心」。

游毓蘭說，因為軍公教人員退撫專戶僅供存入退休(職)金、撫慰金、撫卹金及資遣給與等退撫法規保障之退撫給與，不得存(匯)入其他任何款項。所以，退休軍公教退撫專戶不能用做這次6000元直接入帳。

游毓蘭指出，除了有所謂的法令依據外，財政部官員也表示，當初其實有討論是否將軍公教納入「直接入帳」的族群，但由於退休軍公教人員的月退是由各所屬機關負責，例如財政部退休人員每月的退休金是由財政部負責轉帳撥款，若退休軍公教採「直接入帳」，將牽涉到所有的公務機關與學校，程序太過複雜，也恐拖延發放進度，因此最後決定把退休軍公教排除適用。

游毓蘭表示，很多軍公教跟她說她又被騙了，大家的退撫帳戶都還有做其他用途，甚至有人還藉此攻擊國民黨太沒用，但她沒有被騙，只是沒有把所有的理由講清楚。各位的退撫帳號還是可以領6000元，不過不是「直接入帳」，必須要「登記入帳」。

游毓蘭也喊話，「不要再到各群組盧我了，你們罵我罵國民黨的功夫，拿來上網登記就可以了。生活中還有很多事情需要大家費心，例如 哪裡買的到雞蛋，不必浪費時間來罵我了，謝謝大家！」

財政部指出，本次普發現金資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等；另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，今年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

至於領取辦法總共有5種管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放，其中，直接入帳有限定特殊對象，而造冊發放則為特定偏鄉。

民進黨立委鄭運鵬表示，對於現職與卸任軍公教同仁是不是可以直接入帳，其實民進黨團立委和幹部從二週以前就有反應給行政院，而遇到的瓶頸主要有二個，一是即使是平常使用的薪資戶，不同機關也不能直接入帳；二是牽涉上千個軍公教機關，中央即使主動徵詢也不會比較有效率。游委員應該也可以理解這樣的狀況。

鄭運鵬強調，這段時間在野黨們一直質疑台灣官方民間的個資保護是否足夠，如果站在這個面向，政府就不能濫用手上的個資帳戶資訊，預先登記的機制就是希望2300萬國人盡量不會塞車、減少排隊、選擇自己最適合的方式領6000元，請大家可以理解。

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