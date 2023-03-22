6000元今登記　陳建仁喊別緊張：3／27免分流更輕鬆

▲全民普發6000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者皮心瑀／台北報導

全民普發6000元開放登記，採分流模式，22日早上8時起先由身分證尾數0與1的民眾上網登記，但何時可拿到現金還必須等到立法院三讀、經總統府公告後才生效。行政院長陳建仁提醒，民眾無須感到緊張或急迫，只要依照政府措施，想要登記入帳的都可以順利完成作業，且27日免分流，會更輕鬆。

財政部日前公布「全民共享普發現金規劃」，總共有5管道開放民眾領取6000元，包括ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放，而登記入帳部分今已登場，22日為身分證尾數0、1者；23日為2、3；24日為4、5；25日為6、7；26日為8、9；27日起不再分流，登記可利用手機、平板或電腦進入官網登記，輸入身分證字號、金融機構帳號以及發放對象健保卡號，確認資料無誤，點選確認送出即完成登記（3月28日起開放查詢）。

財政部指出，本次普發現金資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等；另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，今年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

財政部也說明，如未滿12歲者可被代領，代領人最多可代領4人，連同自己則可領5人。