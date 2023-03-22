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全民普發6000元今早8點開始登記　領取4大重點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

普發現金6000元今日（22日）上午8點開放「登記入帳」登記，前5天採尾數分流，第1天為身分證尾數0與1的民眾。究竟該如何領取、哪些人可以領取，以及如何避免遭到詐騙，《東森新媒體ETtoday》整理以下4大重點資訊供大家參考。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

▲今年年底前出生的新生兒也可以領取。（圖／財政部、數發部，下同。）

● 領取資格

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普發現金「發放資格」一共有5族群，只要是我國國民、政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、持永久居留證的外國人，及取得居留許可的無戶籍國民皆可請領。

另外，今年年底前出生的新生兒也可以領取，因為嬰幼兒剛出生還沒有身分證或健保卡，父母或是法定代理人可攜帶醫院開的出生證明前往郵局請領；其他要注意的是，嬰幼兒必須在國內出生，如果在國外出生就無法。

▲▼全民普發6000元，ATM、郵局。（圖／數位部）

● 領取管道

領取方式共有5種，3月20日至3月25日先開始特定偏鄉造冊，接著3月22日開放網路登記，經總統公布生效後，再陸續開放ATM領現、郵局領現，ATM領取時間為公布生效後第14天起至10月31日止，郵局領取時間則為公布生效後第21天起至10月31日止。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

1、ATM領現：限本人領取，未滿13歲者可由父母／監護人其中1人代領；將本人／代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6000元。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

2、郵局領現：郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收；本人領取請攜帶健保卡，若沒有健保卡可使用身分證或居留證等身分證明文件正本；代領則要攜帶領取對象健保卡、受託人身分證明文件（包含健保卡、國民身分證或居留證）正本。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

3、登記入帳：可利用手機、平板或電腦進入官網登記，輸入身分證字號、金融機構帳號以及發放對象健保卡號，確認資料無誤，點選確認送出即完成登記（3月28日起開放查詢）。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

4、造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

5、直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

▲6000元現金來了。（圖／數發部提供）

● 前5天分流防塞車

登記入帳自3月22日起開放登記，第1天為身分證尾數0、1者；3月23日為2、3；3月24日為4、5；3月25日為6、7；3月26日為8、9；3月27日起不再分流，大家都可以上網登記。

▲普發6000官網出現假網站，財政部提醒民眾要看清楚網址。（圖／取自財政部）

● 防詐騙重點

普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」（6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

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