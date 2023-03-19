2023亞洲匹克球公開賽普吉島登場　台灣女將王兆宜強摘5金

▲高雄選手王兆宜、柯柔妤分別獲得4.0及公開組女雙冠軍 。（圖／高雄匹克球競技協會提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

「2023亞洲匹克球公開賽」日前於泰國普吉島舉行，吸引19國359名各級選手參賽，目前擔任高雄市匹克球競技協會教練的我國選手王兆宜於4.0女雙、公開女雙、公開混雙、公開女單及團體賽皆獲得冠軍一共奪下5面金牌，為本屆奪金量最高的選手，除為台灣匹克球運動爭光，也讓高雄在地的匹克球訓練成果獲得國際關注。

▲王兆宜拿下亞洲匹克球公開賽5金▼吳慧珍獲得50+ 3.0女雙及4.0混雙雙料冠軍

王兆宜在各類組賽事屢屢對上來自新加坡及印度的強敵，但憑藉著沉著冷靜及快速的球路判斷能力，在好幾場相當高壓的冠亞軍賽以極度懸殊的比數摘下桂冠，球技驚豔各國選手。

▲王兆宜（左）、柯柔妤（右）女雙賽冠軍組合。

她從小接受完整的網球訓練，去年7月期間加入高雄市匹克球競技協會接受總教練楊典霖及樹德科技大學林惠玉老師指導下，成為高雄地區重點栽培人才，至今於國內外各大比賽屢屢奪金，這次再於亞洲盃不負眾望奪5金，協會主委楊明坤表示，「協會除了注重匹克球的校園推廣及廣邀各界球友的參與投入，更重視競技型專業選手的培訓，除了由總教練安排完整課程，也積極為本會出國比賽選手尋找贊助及資源。」

這次代表高雄參賽的選手也在各組賽事大放異彩。同為協會教練的柯柔妤榮獲4.0女雙金牌、公開女雙金牌、公開女單銀牌及團體賽冠軍，其本身成熟的球技及俐落的前後場調度深獲球評讚賞，與王兆宜搭檔的女雙組合更是橫掃本屆女雙賽事。

同樣代表高雄匹克球競技協會參賽的退休教師吳慧珍榮獲了50+3.0組女雙及4.0混雙雙料冠軍，成為了台灣匹克球界樂齡選手的指標性人物，用成績證明匹克球是一項適合各年齡層發展競技及健身的好運動。

協會總教練楊典霖指出，未來協會除了持續強化公開組選手的實力，同時也計畫讓匹克球深耕於高雄市各級學校，讓匹克球運動在校園內遍地開花。

高雄市議員陳美雅近年來積極為市民球友爭取專業練球場地，隨著去年成功爭取的輔仁路匹克球專用球場啟用、近日鼓山匹克球專用球場也落成在即，上個月也親自北上台中為參加馬克盃匹克球公開賽的選手加油，推廣及愛才不遺餘力，作為高雄市匹克球界最強的後盾。