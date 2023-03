南韓女團BLACKPINK出道8年,創造許多神曲,像是《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《How You Like That》等等,就算不是粉絲「BLINK」,都能跟著哼上兩句。就有人發起閒聊,「大家最喜歡的BLACKPINK主打歌是什麼?」不過,最多人點名的歌卻都不在上述,但被粉絲狂推是「永遠的神曲」。