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社會 社會焦點 保障人權

賓士C300鬼切右轉「擊落外送員」　網怒：駕照雞腿換的

記者許宥孺／高雄報導

國道一號九如交流道入口日前發生一起車禍，一名外送員直行卻遭鬼切右轉的賓士衝撞，導致騎士身體多處擦傷。

▲後方的車主目擊車禍瞬間，將影片放上網路。（圖／翻攝自《高雄大小事》）

▲後方的車主目擊車禍瞬間，將影片放上網路。（圖／翻攝自《高雄大小事》）

這起事故發生在15日上午11點46分，有網友直擊車禍現場，行車紀錄器正巧錄下撞擊瞬間，並放上臉書社團，指出「九如交流道前，這位外送員帥哥如果需要影片可以找我，這台賓士三百哥駕照不知道怎麼來的。」

影片中可以看到，當時要上高速公路的車輛已排隊在右側，外送員則是騎在機車專用道上，不過一部賓士C300卻疑似插隊，且從騎士的左側鬼切右轉，當場與外送員發生擦撞。

▲▼賓士鬼切右轉擊落外送員。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼賓士鬼切右轉擊落外送員。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼賓士鬼切右轉擊落外送員。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消獲報後到場，初步了解，49歲的謝姓外送員沿九如一路機車優先道東向西行駛，與同向行駛要變換車道右轉的自小客車22歲陳姓男駕駛發生碰撞。

經警方到場處理測繪，雙方駕駛酒測值為0，謝姓騎士身體多處擦傷送醫治療。初步研判，陳姓男駕駛在多車道右轉彎未先變換至外側車道，違反道交條例第48條1項4款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

影片曝光後，網友也斥責賓士車主，「(駕照)雞腿換來的」、「賓士車上班搶快活該，別人開車排隊遵守規定的都是白痴」、「告起來啦！在家休養一樣要好好算工資」。

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