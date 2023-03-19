騎車「背後緊貼女房東」被撞見！人夫竟衝撞老婆　偷吃下場曝

▲高雄人夫偷情被老婆發現，情急下機車失控，衝撞老婆。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫和小三騎機車雙載約會，在路上被老婆撞見，小三連忙搭計程車落荒而逃，人夫情急下竟騎車失控衝撞老婆，最後機車倒地。而後人夫離家出走在外租屋，妻子又陸續跟拍到人夫和小三牽手逛大賣場、騎車緊貼摟抱的畫面，怒告兩人求償50萬元。高雄地院審理，認為兩人侵害配偶權，應連帶賠償20萬元。

正宮主張，兩人結婚已32年，2020年9月間她無意瞄到丈夫手機，發現有女人傳訊要求丈夫買飲料，開始起了疑心。同月她在住處附近又看到丈夫和該名小三騎機車雙載，互動相當親密，她上前想訊問兩人，小三卻火速叫計程車離去，而丈夫竟然騎車衝撞她，導致機車倒地。接下來她3度目睹丈夫和小三機車雙載在路邊買飲料、用餐，丈夫一看到她，還馬上繞路躲進防火巷。最後丈夫索性離家出走，在外租屋。

正宮發現，小三經常將機車停在丈夫租屋處外，且夜間出入他家中，還常以環抱姿勢搭人夫機車出門，並不時一起到家樂福等賣場補給生活用品。人夫也對她提出離婚訴訟，但被法院駁回。她想到婚姻破裂就很痛苦，要向兩人求償50萬元。

全案審理時，人夫和小三都否認姦情。人夫辯稱，小三委託他修繕老屋，兩人因討論工作而有連絡，妻子卻跟拍、阻攔。兩人會在機車環抱是因為他心情不好，小三察覺後，又因機車坐墊有向前傾的現象，所以抱了他一下就放開，兩人互動並沒有很親密。

法官查看相關資料，證據顯示人夫和小三逛大賣場時全程牽手，機車雙載時，小三也以雙手環抱人夫，兩人長時間互動密切，已侵害正宮配偶權，審酌人夫為臨時工每月收入約4、5千、小三出租房屋，每月約賺3萬元，判兩人應連帶給付20萬元，全案還可上訴。