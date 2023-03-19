　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獲選自強青年！科技男年收200萬卻成「婚姻弱勢」　相親2女被打槍

▲婚姻路上弱勢者！

▲幸福的婚姻是經由許多努力的結果。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

成家立業是多數未婚甚至超齡男女的心願，然卻有人因家庭因素成家不易！中壢區美滿服務中心表示，一名曾被選為自強青年，卻因原生家庭困頓，讓女生急流勇退；另名，外表亮麗獨生女孝養母親，結婚希望「買一送一」，也讓男生退避三舍！面對婚姻路上的弱勢者，該中心鼓勵當事人，只有用心追求，相信幸福總會來敲門。

中壢區美滿服務中心說，今年38歲、研究所畢業，因為早年父母及兄長殘疾，而成為慈善基金會「認養童」的青年，雖在畢業後獲得自立青年肯定，也找到收入不錯的工作，更以母親名義回饋認養兒童，現今報名參加該中心的「個別一對一」聯誼，經社工特別推薦兩位有愛心的女老師與他見面，一開始雙方相談甚歡，但不久卻無疾而終，自立青年認為他很誠意，女方一開始也頗為好感，後來卻不想進一步交往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中壢美滿服務中心詢問第一位高中女老師，為什麼不要繼續交往？女老師說男方是個上進、孝心又有陽光氣息男生，她也有些心動，但想到男方父母及兄長行動不便，又沒有營生能力，雖然男方年收入超過200萬，但面對彷如無底洞一家3口長者的未來，她擔心無法承受。

另名國中女老師表示，科技男真的無懈可擊，尤其她從小愛看力爭上游故事，連早年台灣作家鄭豐喜所撰寫的自傳《汪洋中的一條船》也看得聲淚俱下，但父母卻提醒，一家3人是殘障，或許出於巧合，但也有許多其他因素可能性，加上自己從是父母掌上明珠，能否從被呵護的角色轉為照顧者，擔心自己無法勝任，所以只好放棄！

外表亮麗，身高168的女會計，父親生前是老兵，喪父後她努力念書，畢業後也找到工作，身為家中獨生女與母親相依為命，由於媽媽是軍人眷屬，每月可領退休俸，生活還過得去，也有不少男生追求，但皆因她希望婚後能與母親同住，讓許多男生打退堂鼓。孝女希望能找到可以接受「買一送一」的男生，卻無法圓夢，她不解孝順有錯嗎？

另外，身高156的男博士，女生擔心身高遺傳問題；有身高196，手大腳大的男生，女生卻擔心不好睡又不好買衣服；還有女生篤信宗教，除了「所有全奉獻」外，還強調男方一家要全體改變宗教信仰；有女生年紀輕輕，才30歲竟然生下5個男孩，最大14歲，最小2歲，不知道哪個有包容的男生可以接納一個帶五個孩子的寡母；還有男生認為自己八字沒有妻星命，會孤獨終老沒有姻緣！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
她花6800看BLACKPINK變廢票！怒見超瞎1行為：素質
日月潭「神秘黑洞」出現！　蓄水量再降
Rosé台上辣舞險走光！　小可愛突移位
科技男年收200萬！　相親2女卻被打槍
細肩妹高舉手機直播BLACKPINK　丫頭被擋還遭嗆：閉嘴
Jennie高雄唱完PO內衣辣照！　秒吸400萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九蛙剛現全身…日月潭蓄水量再降1成5！「神秘黑洞」也曝光

獲選自強青年！科技男年收200萬卻成「婚姻弱勢」　相親2女被打槍

萬人朝聖BLACKPINK！高捷運量「比跨年多」　六合夜市竟要排隊

BLACKPINK高雄熱唱！「人潮噴發」畫面曝光　網驚：六合夜市復活了

不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

FB社團驚見「1張100萬」求買BLACKPINK門票：現金已準備好

台大太子學舍9月起調漲「每月最多貴500元」　學生：只好狂打工

不是戰歌！最愛BLACKPINK哪首　粉絲推爆「這1條」：一聽就中

3月下旬降雨機率高！連續3年「反聖嬰結束」　未來1個月天氣展望曝

BLACKPINK來台運量大增！高鐵今晚22:35加開「北上自由座列車」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

BLACKPINK來了！Jennie快速上車　Lisa.Rosé熱情揮手..Jisoo加碼比愛心～

九蛙剛現全身…日月潭蓄水量再降1成5！「神秘黑洞」也曝光

獲選自強青年！科技男年收200萬卻成「婚姻弱勢」　相親2女被打槍

萬人朝聖BLACKPINK！高捷運量「比跨年多」　六合夜市竟要排隊

BLACKPINK高雄熱唱！「人潮噴發」畫面曝光　網驚：六合夜市復活了

不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

FB社團驚見「1張100萬」求買BLACKPINK門票：現金已準備好

台大太子學舍9月起調漲「每月最多貴500元」　學生：只好狂打工

不是戰歌！最愛BLACKPINK哪首　粉絲推爆「這1條」：一聽就中

3月下旬降雨機率高！連續3年「反聖嬰結束」　未來1個月天氣展望曝

BLACKPINK來台運量大增！高鐵今晚22:35加開「北上自由座列車」

女兒看2小時BLACKPINK「散場走了1.5hrs」！　今日交通攻略圖看這

日婚宴會館「食物中毒」17賓客上吐下瀉！驗出諾羅　勒令停業

「19種眼睛狀態」看健康！眼袋明顯恐1功能有問題　眼白黃＝肝異常

洋基傳好消息！　6年49億新強投羅丹復原進度良好

台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

私藏大谷翔平一舉一動筆記本　達比修有澄清了

蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

月底了盆栽老是光禿禿　撞見拉拉「改吃素」媽笑：原來兇手是你

連假出門別擔心！東森寵物希臘風溫馨住宿　讓毛孩安心等主人回家

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

國小兒酸爸爸　沒錢為什麼生我

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

帥哥下體流綠白色分泌物　醫：比八點檔更戲劇

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

館長220便當試賣　7菜色曝！他吃1口推爆：肉很讚

BLACKPINK門票綁Gogoro不拆賣　粉絲急喊要

選美冠軍加入中信啦啦隊！穿新制服秀長腿

護理師餵女嬰碎玻璃！爸氣炸：蓄意謀殺

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

明起輕症免隔離！「搭車脫口罩」擬4月中上路

小三作業「棚－木＋日」猜1字　考倒他

更多熱門

相關新聞

38歲學霸型助理教授找嘸伴　社交尷尬症求解

38歲學霸型助理教授找嘸伴　社交尷尬症求解

桃園市中壢區美滿服務中心表示，隨著兔年來到，許多旅居國外的適婚男女，於回台過年探親兼相親時，希望找到合適對象，明年可以生下龍子女；不過，資深社工發現，這些想脫單的男女，條件優，卻因不知道自己要什麼，或是擔心失敗、沒信心，眼光過高，而成了社交尷尬症，讓人心有不捨而扼腕嘆息。

前妻是大企業千金　旅美博士回台找純樸失偶女

前妻是大企業千金　旅美博士回台找純樸失偶女

不能超過43公斤！年薪600萬科技男找伴超嚴苛

不能超過43公斤！年薪600萬科技男找伴超嚴苛

條件超嚴！公職女要求185以上　他差1公分殘念

條件超嚴！公職女要求185以上　他差1公分殘念

年節近+浪漫婚禮場景　激發未婚、不婚族想婚

年節近+浪漫婚禮場景　激發未婚、不婚族想婚

關鍵字：

中壢美滿婚姻弱勢

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

「Lisa火辣鋼管舞」淒慘看不到 台下崩潰吼：前面坐下

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面