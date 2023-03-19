獲選自強青年！科技男年收200萬卻成「婚姻弱勢」　相親2女被打槍

▲幸福的婚姻是經由許多努力的結果。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

成家立業是多數未婚甚至超齡男女的心願，然卻有人因家庭因素成家不易！中壢區美滿服務中心表示，一名曾被選為自強青年，卻因原生家庭困頓，讓女生急流勇退；另名，外表亮麗獨生女孝養母親，結婚希望「買一送一」，也讓男生退避三舍！面對婚姻路上的弱勢者，該中心鼓勵當事人，只有用心追求，相信幸福總會來敲門。

中壢區美滿服務中心說，今年38歲、研究所畢業，因為早年父母及兄長殘疾，而成為慈善基金會「認養童」的青年，雖在畢業後獲得自立青年肯定，也找到收入不錯的工作，更以母親名義回饋認養兒童，現今報名參加該中心的「個別一對一」聯誼，經社工特別推薦兩位有愛心的女老師與他見面，一開始雙方相談甚歡，但不久卻無疾而終，自立青年認為他很誠意，女方一開始也頗為好感，後來卻不想進一步交往。

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中壢美滿服務中心詢問第一位高中女老師，為什麼不要繼續交往？女老師說男方是個上進、孝心又有陽光氣息男生，她也有些心動，但想到男方父母及兄長行動不便，又沒有營生能力，雖然男方年收入超過200萬，但面對彷如無底洞一家3口長者的未來，她擔心無法承受。

另名國中女老師表示，科技男真的無懈可擊，尤其她從小愛看力爭上游故事，連早年台灣作家鄭豐喜所撰寫的自傳《汪洋中的一條船》也看得聲淚俱下，但父母卻提醒，一家3人是殘障，或許出於巧合，但也有許多其他因素可能性，加上自己從是父母掌上明珠，能否從被呵護的角色轉為照顧者，擔心自己無法勝任，所以只好放棄！

外表亮麗，身高168的女會計，父親生前是老兵，喪父後她努力念書，畢業後也找到工作，身為家中獨生女與母親相依為命，由於媽媽是軍人眷屬，每月可領退休俸，生活還過得去，也有不少男生追求，但皆因她希望婚後能與母親同住，讓許多男生打退堂鼓。孝女希望能找到可以接受「買一送一」的男生，卻無法圓夢，她不解孝順有錯嗎？

另外，身高156的男博士，女生擔心身高遺傳問題；有身高196，手大腳大的男生，女生卻擔心不好睡又不好買衣服；還有女生篤信宗教，除了「所有全奉獻」外，還強調男方一家要全體改變宗教信仰；有女生年紀輕輕，才30歲竟然生下5個男孩，最大14歲，最小2歲，不知道哪個有包容的男生可以接納一個帶五個孩子的寡母；還有男生認為自己八字沒有妻星命，會孤獨終老沒有姻緣！