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不能超過43公斤！年薪600萬科技男找伴超嚴苛　奇葩條件還有這些

▲為何幸福婚姻遙遙無期？中壢區美滿曝個中原因。（圖／中壢美滿提供）

▲為何幸福婚姻遙遙無期？中壢區美滿曝個中原因。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接新的一年、農曆年即將到來，求姻缘又成未婚男女關注情事。中壢區美滿服務中心指出，參加該中心「個別一對一」聯誼的不少未婚男女，由於學歷高，收入多，外表也不差，理論上該是婚友市場的熱門人選，但他／她們卻常在婚姻之路滑鐵盧，個中原因在於設了太多「條件」。

今年34歲，取得美國某知名大學碩士學位的陳姓女碩士，是一家大型公司的副理，她告訴中壢美滿，自己家世不錯，希望未來另一半是富二代，是律師、醫師、會技師等高收入「師」字輩男生，身高180以上，年收入至少200萬以上，當然男生外表必須陽光帥氣，可以帶「出場」的才行。

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陳姓女副理透露，她從北到南參加的婚友社幾10家，花了近200萬元報名費，由於一般婚友社年費數萬元，桃園市中壢區美滿服務中心卻只收終身年費一千元，她質疑參加的男女會不會是經濟弱勢，她的論點讓中壢美滿無言以對。

一位36歲，清大碩士的科技新貴表示，他的前女友是護理人員，所以希望找護理、醫護、衛生從業人員，當桃園市中壢區美滿服務中心安排一位「洗腎」的護理師，他卻說「洗腎」的專業，家人可能用不上，安排醫院急診室護理師，他又說如果有內科護理師更好，讓中壢美滿直呼難以伺候。

還有擔任教職的女老師，希望男生要字體清秀；一個年輕的女公務員認為男生沒有自用車免談；一個開賓士的二春女，希望男生也開進口車；年過七十的老醫師，希望找40歲以下的再婚婦；年僅32歲的男工程師，希望女生會開車，因為他自己不敢開車；一位銀行經理希望另一半英文溜、身材好；一位年收入超過600萬的科技人，要求女生體重不能超過43公斤，不管女生身高172或身高156，體重務必43公斤以下。

中壢美滿說，許多人會說，「我原本以為嫁給你，可以為我遮風避雨」！如果處理失當，會變成「你成為我的人生最大的風雨」，男女不管婚前婚後，真正重要的是丈夫在情緒上願意努力理解妻子，以及妻子能夠體諒丈夫的努力。如果未婚男女婚前設了太多「條件」，甚至到了苛求的狀況，幸福美滿的婚姻將遙遙無期。

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