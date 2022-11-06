係金ㄟ？年節近+浪漫婚禮場景　激發未婚、不婚族想婚

▲桃園市民聯合婚禮，激發不少未婚族想婚。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民聯合婚禮昨日浪漫落幕，看到一對對的新人甜蜜婚禮畫面，是否會讓未婚、不婚男女萌生想婚的念頭，以及何時是想婚的季節，成為關注話題？中壢區美滿服務中心說，在10月中就有超過百位未婚男女報名尋找另一伴，今(6日)即有11位參加，和農曆年逼近不無有關？

國立大學碩士畢業、高考及格的張姓公務員告訴中壢美滿說，他的口才算是便給，表達能力也不錯，甚至口試時教授還稱讚他口詞清晰，做學術研究有點學非所用，鼓勵他從政，只是上班後，發現每次被安排與女生約會，心中準備一大推談話資料，遇到女生卻成了「句點王」，因而懷疑自己有社交恐懼症，應該無法結婚，希望中壢美滿點醒一些「應對技巧」，早日找到互相欣賞的人。

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一家四口都是姊妹的張姓女秘書，爸爸早逝，家中有媽媽、四個姊妹及一個未出嫁阿姨，一家6口都是女生，也都沒想到結婚大事，四個姊妹還在新竹買了一間公寓，希望將來四姊妹就同住，看到桃園市的市民聯合婚禮，媽媽認為女孩長大了該出嫁，所以除了23歲的么妹外，三個女生到中壢區美滿服務中心，期姊妹同日結婚。

多名在公營附屬交通單位任職的未婚員工，因為服務業必須輪三班，擔心無法照顧家庭而不想婚；一路由建中、台大學士、碩士到博士的竹科新貴，因為希望有異國戀夢想而苦無對象，看到今年桃園市民聯合婚禮有一對異國新人，因而燃起信心找對象。另外，還有看到婆媳不和而不要結婚，有人認為婚姻很麻煩不想結婚，一個養了三條狗的女生，認為如果男生不愛動物，婚姻就「不要勉強」！

不過，中壢美滿服務中心表示，看到浪漫的婚禮以及每逢佳節「倍想婚」的影響，的確會讓未婚、不婚男女萌生想婚的念頭，而這樣的現象在每年市民聯合婚禮、農曆年節前更為明顯。