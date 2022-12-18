擇偶條件超嚴！公職女要求185以上　他年收200萬差1公分殘念

▲擇偶條件很另類！中壢美滿對於安排對象得格外費心！(圖／中壢美滿提供)

記者楊淑媛／桃園報導

未婚男女找對象，開出基本條件及要求是理所當然，但如果開出的條件太另類，有時可能會錯失婚姻良機！成立近38年的桃園市中壢區美滿服務中心，最近接到數位未婚男女，他們條件不差，但開出的擇偶條件卻讓社工人員無法理解，對於安排對象得格外費心！

今年36歲，台大、台大研究所畢業，年收入超過200萬，目前擔任外商經理的陳姓女生告訴徐乃義，她的父母都是台大畢業，唯一的姊姊也是台大畢業，在台大任職，分配在台大員工宿舍，姊夫也是台大，姊姊生下第一個外甥也住台大宿舍，後來姊夫在台北購屋，外甥當然就讀台大幼稚園，陳經理希望未來的另一半家族也是台大人，至少男生要是台大畢業，她期望將來孩子也是能讀台大，並且是台大畢業。

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今年33歲，高考及格、身高156公分，在北市府擔任公職的A女，要求男生身高185以上，收入超過百萬，中壢區美滿服務中心安排一位身高184，收入超過200萬的科技人，雖只差1公分，但A女仍堅持男生身高要185，仍表示無法接受。

清大碩士，在新竹知名科技公司擔任副理，年收入超過600萬A先生，桃園市中壢區美滿服務中心安排一位身高168，體重53公斤的瘦高女生，兩人相談甚歡，事後A副理告訴中壢美滿，女生外表、談吐、氣質俱優，可惜體重不是她要求的45公斤以下，A副理還告訴女方，她參加過北部幾家報名費動則數萬元的婚友社，都沒有找到她要的45公斤以下女孩，儘管身高168、體重53公斤的女生算是瘦高，不料A副理仍是堅持45公斤以下的迷思。

一位父親是醫師的女牙醫，原本希望嫁醫師，中壢區美滿服務中心的「個別一對一」安排5個醫師及一個國立高中老師，後來嫁給高中老師，當時女醫師的父母非常生氣，直到10年後才來謝媒，因為他們發現女兒嫁老師，婚後女醫師晚上看診，女婿在家看小孩，「將錯就錯」反而正確。

另外，有人希望男生要有賓士車，有人希望女生是軍公教，也有人認為男生要有房有車，各種天馬行空的想法讓人擔心他們何時可以找到「自己理想」或「自我幻想」的另一半。