前妻是大企業千金！奢豪婚禮一場空　旅美博士回台找純樸失偶女

▲疫情減緩+免居隔，海外未婚男女回國找對象增。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情減緩、邊境開放，加上入境民眾免除居家檢疫，今年農曆年前後，回台找對象的未婚男女也增加了！桃園市中壢區美滿服務中心15日表示，去年因疫情嚴峻，趁農曆年假報名回台找對象不到10人，今年增加許多，農曆年前有25人，預約在新年過後報名的有43人，他們都希望在兔年結婚，龍年有下一代。

中壢區美滿服務中心表示，在法國工作多年的邱姓女子認為，法國男人真浪漫，但她認為這樣多情的男生，對婚姻「忠誠度」令人存疑；在日本上班三年的高雄女孩則認為日本男生不體貼，大男人主義，還是台灣男生實在又貼心，所以希望回台能找到合適對象。

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在美國擔任主治醫師的張姓醫學碩士告訴美滿中心，國人與美國畢竟不同種，身高187的張醫師，總認為醫院的女醫師自主性高，不少華人病患家屬釋出善意想結良緣，他認為醫病關係要拿捏，因此回台覓尋保有傳統的國內女性。

來自美國加州擔任軟體工程師Software Developer的李姓博士與也是在加州擔任語言病理學（Speech-Language Pathology）的陳姓碩士，兩人到美滿服務中心報名「個別一對一」時，美滿中心發現他們都住在加州，在美國住家兩人開車不到半小時，安排兩人見面，事後李姓博士表示，隔行如隔山，兩人回美國後可以互相社交聯誼，卻無法成為夫妻。

華盛頓回台的42歲張姓博士，是台中望族，10多年前赴美取得博士學位，擔任高薪的石油工程師(Petroleum Engineers)，與國內知名企業千金還辦理豪華婚禮，不料婚後女生大耍千金小姐驕氣，後來雙方離異，石油工程師因而希望找一位純樸、溫柔，有家庭觀念的失偶女性再婚。

在賭場擔任Pit manager的郭姓女生，在國外看盡各式各樣的賭客，她發現華人最實在，尤其台灣男人更讓人安心！目前，向桃園市中壢區美滿服務中心預約的36人中，只有一位在華人街擔任廚師的男子高中畢業，其他男女都是高學歷，學歷都是碩士以上，也有正當工作，不乏高收入行業如；製圖師Cartographer、足科醫師Podiatrist、會計師Accountant、財務經理Financial Manager等，其中只有二人第二春，其他均未婚，而且都取得綠卡，他們回台最晚待到三月初才會回國外。