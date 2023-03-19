那些年一起排的隊！王鴻薇貼4大「排隊盛況」　網淚：真的好辛苦

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

自2020年疫情爆發以來，從排買口罩、排打疫苗到排買快篩，排隊已成為台灣民眾習以為常的日常，國民黨立委王鴻薇19日就整理出從2020年至2023年台灣最經典的排隊盛況，在臉書貼出四張照片，引發網友熱烈討論，大嘆「台灣人真的好辛苦！」

王鴻薇今在臉書貼出四張「排隊盛況」照表示「致這幾年辛苦排隊的我們」。第一張圖是2020年疫情剛爆發，民眾排隊搶買口罩的人潮；第二張圖是疫苗研發出來後，民眾排隊打疫苗的盛況；第三張圖是疫情稍微趨緩，民眾可自行在家快篩後，排隊搶買快篩試劑；第四張圖則比較特別，與疫情無關，是近期蛋價上漲、缺蛋議題延燒，民眾排隊買雞蛋的畫面。

此文一出也引發網友們的共鳴，紛紛留言「台灣人民真的好辛苦」、「台灣最美風景，無可奈何的老百姓」、「排隊買口罩我能體諒，畢竟疫情爆發事出突然，其他的...」、「我們老人家排累了，一連5天，每天2次去全聯買蛋都空手而歸！」

▲2020年排隊買口罩。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲2021年排隊打疫苗。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲2022年排隊買快篩。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲2023年排隊買雞蛋。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）