護理師摔破疫苗針筒「餵女嬰碎玻璃」！爸目睹氣炸：差點害死女兒

▲有護理師為女嬰接種口服口服輪狀病毒疫苗時，將不慎摔破的針筒碎玻璃連同藥劑一起塞入女嬰嘴裡。（示意圖，非本文當事者／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

輪狀病毒是全球幼兒嚴重腹瀉最常見的原因之一，台灣6歲以下的幼兒，有98%曾感染輪狀病毒，因此不少家長會讓孩子接種疫苗預防。不過，有人父指控，他近日帶著4個月大的女兒到診所接種口服輪狀病毒疫苗，不料護理師不慎將疫苗玻璃針筒摔碎後，竟還撿起藥劑連同碎玻璃往女兒嘴裡塞，讓他怒批「差點害死我女兒！」

一名網友在Dcard發文表示，他和老婆16日下午帶著滿4個月大的女兒到診所接種第二劑口服輪狀病毒疫苗，結果女兒才剛吃完第二口，護理師就不小心弄掉了某樣東西，當下他並未多加注意，直到對方將東西撿起後用衛生紙隨便擦一下，又馬上往女兒嘴裡塞時，他才發現剛才掉的是口服輪狀疫苗的針筒，但此時護理師已將藥劑連同一塊長寬約1公分的碎玻璃塞進女兒嘴裡。

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▲護理師不慎將針筒摔碎，拿起來擦一擦後竟繼續使用。（圖／翻攝自Dcard，下同）

對此，原PO連忙喝斥「妳在做什麼？我女兒嘴裡有一塊玻璃妳有沒有看到？」起初護理師還聲稱沒有東西，直到女兒因感覺到異物，自己把碎玻璃吐出，對方這才改口「那這劑疫苗不給你算錢，我再拿一劑給妹妹重新吃。」讓他聽了相當傻眼。

原PO指出，他和老婆打算找相關單位投訴，護理師卻不斷求情，還打算自費2500元讓孩子重新接種疫苗私了，但他仍堅持向診所督導反應此情況。事後他請醫生替女兒確認有無玻璃殘留，所幸經過醫師診斷及Ｘ光檢查，女兒喉嚨及胃腸部分沒有明顯的玻璃碎片，但仍需注意身體狀況，如排便若有黑色的排泄物表示可能有出血情形。

檢查過後，診所督導請原PO一家到隔壁空診間詳談，強調這是診所疏失會負起相關責任，但卻未多加過問事件詳情，並立了一張僅寫著女兒姓名、病歷號、日期及表示未來一年於該診所就醫免掛號費和蓋了印章的單據，完全未提及事發經過和相關處置，讓原PO覺得相當敷衍，最後更改了2次，診所才依照原PO擬出的範本，重立了令原PO勉強能接受單據。

▲診所開立單據。

原PO怒批，針劑掉到地上無論有無破損，都不該再使用，況且該護理師明知有破損還要繼續餵食，以為趕快做一做沒被發現就沒事了，「如果今天我真的沒發現，或是我的女兒沒有自己吐出來，是不是就要直接構成蓄意謀殺？一支2500元的疫苗，是很貴，但犯錯了就要負責，而不是一錯再錯，為了不想自己賠那一支弄掉的疫苗，就要差點賠上我女兒的命嗎？」

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「護理師太誇張了吧，不適任就該淘汰，誰知道會不會有下一個受害小朋友，如果爸媽剛好又在滑手機沒注意不就慘了」、「同為護理師覺得不能接受這樣的行為，掉在地板就已經污染了為什麼可以拿起來繼續餵」、「這個也太扯，而且免一年掛號費根本不能算賠償，誰敢帶孩子再去這家？」