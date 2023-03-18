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降低子宮頸癌風險！　花蓮鼓勵國中女生接種HPV疫苗

▲接種HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

接種HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為守護女性健康，長期關注縣內國中女生接種人類乳突病毒（Human Papillomavirus,簡稱HPV）疫苗政策。今年2月起在各鄉鎮市國中校園進行校園接種前宣導並發放接種同意書，只要是本國籍且具有國中生學籍者，3月份於校園接種公費HPV疫苗，透過HPV疫苗接種及定期子宮頸抹片檢查，降低花蓮縣子宮頸癌的發生率及死亡率。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生福利部國民健康署自今年起提供九價HPV公費疫苗，根據世界衛生組織（WHO）建議，針對9-14歲女生，由於性行為尚未活躍，接種HPV疫苗，預防效果較佳。

▲接種HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

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9-14歲女生，由於性行為尚未活躍，接種HPV疫苗，預防效果較佳。

花蓮縣衛生局自2018年底規劃公費HPV疫苗接種政策並於2019年前進校園提供國中女生公費HPV疫苗施打。截至目前2000年入學國中女生接種率達88%，2021年入學國中女生接種率已達94%，接種HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生，呼籲家長們一同守護家中寶貝女兒的健康，完整接種HPV疫苗，遠離子宮頸癌的威脅。

▲接種HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮3月份於校園接種公費HPV疫苗。
 
朱家祥溫馨提醒，接種HPV疫苗3步驟：
1.接種前，了解相關說明：提醒學生及家長請先詳細閱讀HPV疫苗的衛教內容與相關說明，經學生及家長都同意後，才安排HPV疫苗接種服務。
2.接種時，醫師綜合評估：請事先告知病史、量體溫等評估；身體如有任何特殊狀況或疾病，請告知醫師，經醫師綜合評估後，進行疫苗的接種。
3.接種後，休息30分鐘：接種後休息30分鐘後再離開；若身體感到不適，請立即告知醫師。

政府有補助30歲以上婦女，每年1次免費子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格之婦女攜帶健保卡至醫療院所接受檢查，讓自己健康更有保障。如有HPV疫苗接種相關問題，請洽花蓮縣衛生局健康促進科李小姐03-8236523。

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