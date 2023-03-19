免塞車！清明節祭祖　桃園5條免費掃墓專車提供服務

▲清明節祭祖，桃園5條免費掃墓專車服務。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明節將至，為方便民眾祭祖掃墓，桃園市政府於楊梅、蘆竹、 八德、龜山區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，以減少民眾使用私人運具，歡迎掃墓民眾多加利用。

市府交通局18日表示，因應清明掃墓可能帶來人潮聚集等問題，又疫情尚未完全解封，在各公墓、納骨塔或生命紀念園區等地採取人潮分流及疏散對策，讓民眾能夠提早去掃墓，且有三個星期的周末假日彈性運用，大幅紓解掃墓人潮，故配合區公所需求於 112 年推出的掃墓專車共計有 5 條路線，詳細路線行駛時間如下：

1.蘆竹區：(1)路線 1：「機捷山鼻站-山外路-興化路口-蘆竹生命紀念園區」。

路線 2：「 山外路-興化路口-蘆竹生命紀念園區」。

(2)乘車方式：專用站牌停靠。

(3)行駛期間：3 月 18-19 日、 25-26 日、 4 月 1-5 日7 時至 14 時。

2.八德區：

(1)路線：「陸軍基地勤務廠側門-大安公墓牌樓前」。

(2)乘車方式：專用站牌停靠。

(3)行駛期間： 3 月18-19 日、 25-26 日 7 時至 12時。

3.楊梅區：

(1)路線：「中山南路 800 巷口-楊梅生命紀念園區」。

(2)乘車方式：隨招隨停。

(3)行駛期間： 4 月 1 日 7 時至 12 時。

4.龜山區：

(1)路線：「樂善寺停車場-納骨塔-清潔隊大埔轉運站-華亞三路-樂善寺停車場」。

(2)乘車方式：隨招隨停。

(3)行駛期間： 3 月 19 日 6 時 30 分至 12 時。