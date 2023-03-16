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清明掃墓別說「2個字」　民俗專家：吸引陌生亡魂跟回家

▲▼清明節掃墓。（圖／資料照／新北市政府）

▲清明將至，民俗專家提醒掃墓禁忌，叮囑千萬別說「回家」。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

清明時節將至，許多人紛紛返鄉掃墓。民俗專家廖大乙提醒，祭祖時不要講「再見」，也不要提到「離」、「死」2字，更不要呼喚姓名，更重要的是，離開時千萬不要說「回去」、「回家」，否則輕則親人失和，重則吸引陌生亡魂跟著回家。

廖大乙建議，掃墓時最好對先人「報喜不報憂」，多稟告這一年來開心愉快的事，不要提及離婚、過世等生離死別之事，以免先人傷心，或讓現場氣氛凝重，但可以多向晚輩講述祖先豐功偉業，讓好的事情得以傳承下去，有助家族進步。

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廖大乙提醒，掃墓時一定要「多說好話」，「離」、「死」2字不要講，避免家庭不睦、親人口角，而且無論在納骨塔還是公墓，都不要說出同行者名字，離開時也不要說「走，回家了」、「回去了」，以免吸引陌生亡魂纏身。

廖大乙指出，清明掃墓禁忌多，在納骨塔、墓區時舉止要莊重，切不可嘻皮笑臉、心存不敬，尤其兔、雞、鼠、馬4個生肖今年犯太歲，運勢較低，氣場也較弱，務必當心犯煞，最好上午就去掃墓，趕在下午3點前離開，離去時不要回頭。

▼廖大乙提醒，兔、雞、鼠、馬犯太歲，務必當心犯煞，最好趕在下午3點前離開。（圖／記者周宸亘攝）

▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

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