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全聯5折來了！搶攻春遊祭祖商機零食下殺　還抽熱氣球雙人體驗

▲▼全聯搶光春遊祭祖商機，推出相關商品5折起。（圖／全聯提供）

▲全聯搶光春遊祭祖商機，推出相關商品5折起。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

看好春遊野餐、清明祭祖商機，全聯福利中心3/17起開跑「春遊祭祖」檔期，無論是祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品；或各式野餐的餅乾、飲料、輕食；甚至連掃墓需要的好幫手等，通通祭出指定商品5折起，包括買1送1、第二件5折等都有。

全聯自3/17～4/6期間，祭出春遊祭祖指定商品5折起，還新推多款澎湃的休閒組合包，如「可樂果春遊繽紛組合包」、「卡迪那德州薯條/寶咔咔綜合包」；還有近期話題十足的「多力多滋X傳說對決超值包」除了有超萌毛毯且開袋還送虛寶小卡；另有經典跨界聯名的「樂事x故宮翻玩組合包」，內含樂事洋芋片、翠玉白菜造型兩用毯、翠玉白菜洋芋片夾等，每款組合包皆限量販售。持福利卡買Lay's樂事、多力多滋、奇多、話匣子全系列，單筆每滿249元再加贈250福利點。

全聯表示，趁著祭拜與家人團圓時刻，也能把握春風明媚的好天氣春遊野餐，「春遊祭祖」檔期還推出單筆滿額抽活動，福利卡友購買生活誌主題DM商品，單筆每滿300元登錄卡號，即有機會獲得「老先覺500元商品券」(共12名) 或「潮味決500元商品券」(共20名) 。

▲▼全聯搶光春遊祭祖商機，推出相關商品5折起。（圖／全聯提供）

▲若購買福利熊授權商品，單筆每滿100元還可登錄抽「天際航空熱氣球自由飛2人體驗組」。（圖／全聯提供）

另為推廣全聯獨家福利熊授權商品，3/17～4/20期間會員購買福利熊授權商品，單筆每滿100元即可登錄抽「天際航空熱氣球自由飛2人體驗組」(市價18,000元，共6名)，或義大遊樂世界全年護照一張(市價3,600元，共10名)。

而線上購物部分，「PXGo!全聯線上購」在3/17起針對「分批取貨」推出四大檔期優惠，「春遊祭祖」線上獨享專區商品，單筆滿600元贈300福利點；「春天購物節」購買指定類別商品(保健營養、零食飲料等)單筆滿500元回饋6.5%福利點；「新客優惠」首次購買分批取的會員贈送50福利點及50元預購折價券；「春の麵包賞」指定活動日挑戰最低價，阪急麵包換算每個只要22元。

▲▼全聯搶光春遊祭祖商機，推出相關商品5折起。（圖／全聯提供）

▲「PXGo!全聯線上購」將於3月17日起針對分批取貨，推出四大檔期優惠。（圖／全聯提供）

「全聯小時達」也同步推出限時3天「317想一起折200元」活動，整單滿1200元，即可現折200元；「隔日達」則於3/17起舉辦品類天天閃購日，餐廚、家電、保健、家庭日用各項商品通通優惠5折起，最高再享折抵300元，另3/20～3/26期間，還推出春遊加碼優惠回饋週，期間於「隔日達」購買箱購與商品各一件，符合回饋資格的會員即享500福利點。

家樂福也看好此波趨勢，推出「春遊人氣零食特賣會」，即日起至3月28日，百件指定商品享家樂福會員紅利點數10～15倍送，更端出超過20款新商品、10款以上獨家商品，還有超夯零食85折、買1送1、第二件省更多；指定零食飲料商品單筆滿299元，就送30元現金折價券。

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